Появилось новое видео с последствиями ударов по Каховской ГЭС
В результате разрушений после ночного обстрела на Каховской ГЭС вода продолжает сбрасываться по течению. Видео с обстановкой на гидроэлектростанции распространилось в Сети.
Последствия обстрелов на Каховской ГЭС. Видео © Telegram / "Омерзительная 8"
Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил журналистам, что после прорыва дамбы уровень подъёма воды достиг четырёх метров. По самому плохому прогнозу она могла подняться за пять часов на максимальную отметку и затопить зону вдоль берега Днепра, но этого не произошло. Позже Леонтьев уточнил, что уровень воды в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС поднялся до пяти метров, полностью затоплены уже несколько островов ниже по течению.
Напомним, ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что в результате ночных ударов ВСУ по территории Каховской ГЭС были разрушены задвижки, из-за чего вода стала сбрасываться по течению. В Сети появилось видео сброса воды. Позднее Леонтьев уточнил, что сама дамба не пострадала. Вместе с тем появился риск попадания порядка 300 домов в зону подтопления из-за разрушений на ГЭС.
Telegram / "Омерзительная 8"