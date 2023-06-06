Появилось новое видео с последствиями ударов по Каховской ГЭС

В результате разрушений после ночного обстрела на Каховской ГЭС вода продолжает сбрасываться по течению. Видео с обстановкой на гидроэлектростанции распространилось в Сети.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил журналистам, что после прорыва дамбы уровень подъёма воды достиг четырёх метров. По самому плохому прогнозу она могла подняться за пять часов на максимальную отметку и затопить зону вдоль берега Днепра, но этого не произошло. Позже Леонтьев уточнил, что уровень воды в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС поднялся до пяти метров, полностью затоплены уже несколько островов ниже по течению.