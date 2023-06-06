В Новой Каховке спасли женщину, оказавшуюся в западне после прорыва ГЭС
В Новой Каховке спасли женщину из подтопленной канализационно-насосной станции
Кадры спасения сотрудницы водоканала в Новой Каховке. Обложка © Telegram / Таврия. Херсонская область
В Новой Каховке спасли сотрудницу местного водоканала из подтопленной канализационно-насосной станции, сообщает "Таврия".
По информации телеграм-канала, трое неравнодушных мужчин сняли решётку с окон здания, после чего успешно эвакуировали женщину. По словам очевидцев, уровень подъёма воды в некоторых районах Новой Каховки достиг уже пяти метров.
Ранее Лайф писал о том, что в результате ночных ударов ВСУ по территории Каховской ГЭС в Херсонской области оказались разрушены 11 из 28 пролётов, вода стала сбрасываться по течению. В Сети появилось видео сброса воды и с последствиями ударов по станции. Власти Новой Каховки заявили, что сама дамба не повреждена. По предварительным данным, гидроэлектростанцию ВСУ могли обстрелять из РСЗО "Ольха".