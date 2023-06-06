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6 июня, 09:07

В Новой Каховке спасли женщину, оказавшуюся в западне после прорыва ГЭС

В Новой Каховке спасли женщину из подтопленной канализационно-насосной станции

<p>Кадры спасения сотрудницы водоканала в Новой Каховке. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/tavria_kherson/7198" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Таврия. Херсонская область</a></p>

Кадры спасения сотрудницы водоканала в Новой Каховке. Обложка © Telegram / Таврия. Херсонская область

В Новой Каховке спасли сотрудницу местного водоканала из подтопленной канализационно-насосной станции, сообщает "Таврия".

По информации телеграм-канала, трое неравнодушных мужчин сняли решётку с окон здания, после чего успешно эвакуировали женщину. По словам очевидцев, уровень подъёма воды в некоторых районах Новой Каховки достиг уже пяти метров.

"Ещё одно преступление": Сальдо предположил, зачем ВСУ понадобилось разрушать Каховскую ГЭС

"Ещё одно преступление": Сальдо предположил, зачем ВСУ понадобилось разрушать Каховскую ГЭС

Ранее Лайф писал о том, что в результате ночных ударов ВСУ по территории Каховской ГЭС в Херсонской области оказались разрушены 11 из 28 пролётов, вода стала сбрасываться по течению. В Сети появилось видео сброса воды и с последствиями ударов по станции. Власти Новой Каховки заявили, что сама дамба не повреждена. По предварительным данным, гидроэлектростанцию ВСУ могли обстрелять из РСЗО "Ольха".

Наталья Исакова
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