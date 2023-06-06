"Ещё одно преступление": Сальдо предположил, зачем ВСУ понадобилось разрушать Каховскую ГЭС

Украинские войска специально атаковали Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС), чтобы отвлечь внимание всех от провального контрнаступления. Об этом заявил в своём телеграм-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Киевский режим решил нанести удар по продовольственной безопасности Херсонщины и отвлечь внимание от своих ужасных неудач в так называемом контрнаступлении. Ничего у них не выйдет — с нами вся Россия", — сказал он.