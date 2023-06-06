"Ещё одно преступление": Сальдо предположил, зачем ВСУ понадобилось разрушать Каховскую ГЭС
Сальдо: ВСУ атаковали Каховскую ГЭС, чтобы отвлечь внимание от неудач на фронте
Украинские войска специально атаковали Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС), чтобы отвлечь внимание всех от провального контрнаступления. Об этом заявил в своём телеграм-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Киевский режим решил нанести удар по продовольственной безопасности Херсонщины и отвлечь внимание от своих ужасных неудач в так называемом контрнаступлении. Ничего у них не выйдет — с нами вся Россия", — сказал он.
Сальдо подчеркнул, что из-за разрушений на ГЭС по Днепру идёт сток большого, но не критичного объёма воды. Это не помешает Вооружённым силам России защитить левобережье. Однако вдоль берега смыты поля, повреждена мирная инфраструктура.
Ранее Лайф писал о том, что в результате ночных ударов ВСУ по территории Каховской ГЭС в Херсонской области оказались разрушены 11 из 28 пролётов, вода стала сбрасываться по течению. В Сети появилось видео сброса воды и последствиями ударов по станции. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что сама дамба не повреждена. Предварительно, гидроэлектростанцию ВСУ могли обстрелять из РСЗО "Ольха".
ТАСС / Алексей Коновалов