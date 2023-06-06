ВСУ продолжили обстреливать Новую Каховку после прорыва ГЭС

Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о том, что Вооружённые силы Украины продолжают вести огонь по городу. По его словам, много снарядов падает по линии берега.

"Обстрелы города продолжаются. Сейчас по береговой линии достаточно много прилётов", — сказал он журналистам.

Как пояснил Леонтьев, ожидается, что в районе Новой Каховки вода в течение 72 часов опустится до обычного уровня. Она поднялась из-за разрушения конструкций на Каховской ГЭС.