Регион

Уведомления отключены

6 июня, 08:09

ВСУ продолжили обстреливать Новую Каховку после прорыва ГЭС

Леонтьев: ВСУ продолжают обстреливать Новую Каховку

Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о том, что Вооружённые силы Украины продолжают вести огонь по городу. По его словам, много снарядов падает по линии берега.

"Обстрелы города продолжаются. Сейчас по береговой линии достаточно много прилётов", — сказал он журналистам.

Как пояснил Леонтьев, ожидается, что в районе Новой Каховки вода в течение 72 часов опустится до обычного уровня. Она поднялась из-за разрушения конструкций на Каховской ГЭС.

"По прогнозам, в течение 72 часов вода упадёт до обычного уровня, но нам надо пережить эти 72 часа", — добавил глава местной администрации.

Власти Новой Каховки заявили, что ГЭС придётся отстраивать заново после победы России

Власти Новой Каховки заявили, что ГЭС придётся отстраивать заново после победы России

Ранее Лайф писал о том, что в результате ночных ударов ВСУ по территории Каховской ГЭС в Херсонской области оказались разрушены разрушены 11 из 28 пролётов, вода стала сбрасываться по течению. В Сети появилось видео с места. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев уточнил, что сама дамба не повреждена. Позже стало известно, что вода в Днепре в районе Новой Каховки в Херсонской области поднялась уже более чем на десять метров.

Обложка ©

ТАСС / Экстренные службы Херсонской области

Илья Суриков
  • Новости
  • Мировая политика
  • Политика
  • Херсонская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров