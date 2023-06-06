ВСУ продолжили обстреливать Новую Каховку после прорыва ГЭС
Леонтьев: ВСУ продолжают обстреливать Новую Каховку
Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о том, что Вооружённые силы Украины продолжают вести огонь по городу. По его словам, много снарядов падает по линии берега.
"Обстрелы города продолжаются. Сейчас по береговой линии достаточно много прилётов", — сказал он журналистам.
Как пояснил Леонтьев, ожидается, что в районе Новой Каховки вода в течение 72 часов опустится до обычного уровня. Она поднялась из-за разрушения конструкций на Каховской ГЭС.
"По прогнозам, в течение 72 часов вода упадёт до обычного уровня, но нам надо пережить эти 72 часа", — добавил глава местной администрации.
Ранее Лайф писал о том, что в результате ночных ударов ВСУ по территории Каховской ГЭС в Херсонской области оказались разрушены разрушены 11 из 28 пролётов, вода стала сбрасываться по течению. В Сети появилось видео с места. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев уточнил, что сама дамба не повреждена. Позже стало известно, что вода в Днепре в районе Новой Каховки в Херсонской области поднялась уже более чем на десять метров.
ТАСС / Экстренные службы Херсонской области