Вода в Новой Каховке поднялась на 10 метров, идёт частичная эвакуация

Вода в Днепре в районе Новой Каховки в Херсонской области поднялась уже более чем на 10 метров из-за разрушений на Каховской ГЭС. Жителей прибрежных территорий эвакуируют. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев.

"Вода продолжает подниматься. В течение 72 часов, по прогнозам, будет спадать. <…> Вода затапливает, Днепровский проспект уже под водой находится. Это означает, что вода поднялась более чем на 10 метров", — заявил он журналистам.

Из-за подтоплений власти начали эвакуировать жителей из прибрежных подтопленных зон Новокаховского городского округа.