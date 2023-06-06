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6 июня, 07:51

Вода в Новой Каховке поднялась на 10 метров, идёт частичная эвакуация

Леонтьев: Вода в Новой Каховке поднялась на 10 метров из-за разрушений на ГЭС

<p>Центральный район Новой Каховки после подтопления. Фото © телеграм-канал <a href="https://t.me/tavria_kherson/7178" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Таврия. Новости Херсонской области"</a></p>

Центральный район Новой Каховки после подтопления. Фото © телеграм-канал "Таврия. Новости Херсонской области"

Вода в Днепре в районе Новой Каховки в Херсонской области поднялась уже более чем на 10 метров из-за разрушений на Каховской ГЭС. Жителей прибрежных территорий эвакуируют. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев.

"Вода продолжает подниматься. В течение 72 часов, по прогнозам, будет спадать. <…> Вода затапливает, Днепровский проспект уже под водой находится. Это означает, что вода поднялась более чем на 10 метров", — заявил он журналистам.

Власти Новой Каховки заявили, что ГЭС придётся отстраивать заново после победы России

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Из-за подтоплений власти начали эвакуировать жителей из прибрежных подтопленных зон Новокаховского городского округа.

"Эвакуация происходит в населённых пунктах Корсунка, Днепряны и на всех прилегающих территориях", — добавил Леонтьев.

Появилось новое видео с последствиями ударов по Каховской ГЭС

Появилось новое видео с последствиями ударов по Каховской ГЭС

Напомним, в результате ночных ударов ВСУ по территории Каховской ГЭС в Херсонской области были разрушены разрушены 11 из 28 пролётов, из-за чего вода стала сбрасываться по течению. В Сети появилось видео с места. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев уточнил, что сама дамба не пострадала. Предварительно, гидроэлектростанцию ВСУ могли обстрелять из РСЗО "Ольха".

Александра Вишнякова
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