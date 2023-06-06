Вода в Новой Каховке поднялась на 10 метров, идёт частичная эвакуация
Леонтьев: Вода в Новой Каховке поднялась на 10 метров из-за разрушений на ГЭС
Центральный район Новой Каховки после подтопления. Фото © телеграм-канал "Таврия. Новости Херсонской области"
Вода в Днепре в районе Новой Каховки в Херсонской области поднялась уже более чем на 10 метров из-за разрушений на Каховской ГЭС. Жителей прибрежных территорий эвакуируют. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев.
"Вода продолжает подниматься. В течение 72 часов, по прогнозам, будет спадать. <…> Вода затапливает, Днепровский проспект уже под водой находится. Это означает, что вода поднялась более чем на 10 метров", — заявил он журналистам.
Из-за подтоплений власти начали эвакуировать жителей из прибрежных подтопленных зон Новокаховского городского округа.
"Эвакуация происходит в населённых пунктах Корсунка, Днепряны и на всех прилегающих территориях", — добавил Леонтьев.
Напомним, в результате ночных ударов ВСУ по территории Каховской ГЭС в Херсонской области были разрушены разрушены 11 из 28 пролётов, из-за чего вода стала сбрасываться по течению. В Сети появилось видео с места. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев уточнил, что сама дамба не пострадала. Предварительно, гидроэлектростанцию ВСУ могли обстрелять из РСЗО "Ольха".