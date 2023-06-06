Власти Новой Каховки заявили, что ГЭС придётся отстраивать заново после победы России

В настоящий момент ремонт Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), разрушенной в результате обстрела Киева, невозможен, её нужно будет отстраивать заново. Такое заявление сделал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев в эфире телеканала "Россия 24".

"Очевидно, что [ремонт ГЭС] сейчас невозможен. Я думаю, что так же, как в 50-е годы строили эту гидроэлектростанцию, её предстоит отстраивать заново после нашей победы", — сказал он.