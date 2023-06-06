Власти Новой Каховки заявили, что ГЭС придётся отстраивать заново после победы России
Мэр Новой Каховки Леонтьев: Ремонт ГЭС сейчас невозможен
В настоящий момент ремонт Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), разрушенной в результате обстрела Киева, невозможен, её нужно будет отстраивать заново. Такое заявление сделал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев в эфире телеканала "Россия 24".
"Очевидно, что [ремонт ГЭС] сейчас невозможен. Я думаю, что так же, как в 50-е годы строили эту гидроэлектростанцию, её предстоит отстраивать заново после нашей победы", — сказал он.
В эфире телеканала "Соловьёв Live" Леонтьев также подчеркнул, что масштабы разрушения на ГЭС после обстрела ВСУ очень серьёзные.
Напомним, в результате ночных ударов ВСУ по территории Каховской ГЭС были разрушены задвижки, из-за чего вода стала сбрасываться по течению. В Сети появилось видео разрушений. По последним данным, на ГЭС разрушены 11 из 28 пролётов. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев уточнил, что сама дамба не пострадала. Вместе с тем появился риск попадания порядка 300 домов в зону подтопления из-за разрушений на ГЭС. Леонтьев при этом заявил, что самый страшный исход разрушений ГЭС миновал.