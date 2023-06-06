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6 июня, 07:16

Власти Новой Каховки заявили, что ГЭС придётся отстраивать заново после победы России

Мэр Новой Каховки Леонтьев: Ремонт ГЭС сейчас невозможен

В настоящий момент ремонт Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), разрушенной в результате обстрела Киева, невозможен, её нужно будет отстраивать заново. Такое заявление сделал мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев в эфире телеканала "Россия 24".

"Очевидно, что [ремонт ГЭС] сейчас невозможен. Я думаю, что так же, как в 50-е годы строили эту гидроэлектростанцию, её предстоит отстраивать заново после нашей победы", — сказал он.

В эфире телеканала "Соловьёв Live" Леонтьев также подчеркнул, что масштабы разрушения на ГЭС после обстрела ВСУ очень серьёзные.

Киев мог обстрелять Каховскую ГЭС из РСЗО "Ольха"

Киев мог обстрелять Каховскую ГЭС из РСЗО "Ольха"

Напомним, в результате ночных ударов ВСУ по территории Каховской ГЭС были разрушены задвижки, из-за чего вода стала сбрасываться по течению. В Сети появилось видео разрушений. По последним данным, на ГЭС разрушены 11 из 28 пролётов. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев уточнил, что сама дамба не пострадала. Вместе с тем появился риск попадания порядка 300 домов в зону подтопления из-за разрушений на ГЭС. Леонтьев при этом заявил, что самый страшный исход разрушений ГЭС миновал.

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