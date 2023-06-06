Зачем Киев решился на потоп: Что происходит на Каховской ГЭС Зачем ВСУ подорвали дамбу Каховской ГЭС и чем грозит жителям Херсонской области эта техногенная катастрофа. Последние новости о ситуации вокруг Каховской ГЭС в материале LIFE. 71155 71155 Последствия удара по Каховской ГЭС на Днепре. Дамба разрушена. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Затопления в Херсонской области из-за удара по Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня произошло масштабное разрушение Каховской ГЭС в результате ударов ВСУ. Учёные предупреждали, что результаты обрушения сравнимы с техногенной катастрофой, а её масштабы пока даже сложно определить. В результате под воду ушла Новая Каховка, подтоплению подверглись значительные территории в южной части Днепра, обмелеет Каховское водохранилище.

Ситуация в Новой Каховке, которая была частично затоплена в результате подрыва плотины Каховской ГЭС на Днепре. Уровень воды поднялся на десять метров. Видео © T.me / Пул 3

Новая Каховка затоплена после поднятия уровня воды из-за разрушений на Каховской ГЭС, сообщил мэр города Владимир Леонтьев. На территории Новокаховского городского округа введён режим ЧС. Максимальный уровень воды в районе ГЭС может достичь 12,5 метра. Также он сообщил, что ремонт Каховской ГЭС сейчас невозможен, её предстоит отстраивать заново после победы России.

Эвакуация

В МЧС начали рассылку оповещений, местная администрация занимается эвакуацией жителей прибрежных населённых пунктов в Херсонской области. Экстренные и специальные службы находятся в полной готовности и окажут всю необходимую помощь жителям, если потребуется. В зоне подтопления находятся 14 населённых пунктов: Корсунка, Днепряне, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алёшки, Кардашинка, Солонцы, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино, острова на Днепре.

По словам местного руководства, в Новую Каховку, Голую Пристань, Алёшки направлены три оперативные группы спасателей МЧС России. Оперативный штаб возглавил врио губернатора Владимир Сальдо. Однако эвакуация требуется по обе стороны Днепра, в Киеве объявлено об отправке автобусов для спасения людей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией украинской стороны, одной из целей которой было лишить Крым воды. Также он отверг обвинения Киева и представителей ЕС в подрыве станции российской стороной.

— Президент получает доклады от Минобороны и других служб о том, что творится вокруг станции. Эта диверсия потенциально может повлечь очень тяжёлые экологические и другие последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, — сказал Песков.

Для чего ВСУ подорвали Каховскую ГЭС

Разрушения на территории Каховской гидроэлектростанции. Фото © ТАСС / Андрей Рубцов

Разлив Днепра осложняет планы ВСУ по контрнаступлению на южном направлении. Но улучшает ситуацию на направлении выше Днепра. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов ещё 7 мая предупреждал о риске прорыва дамбы из-за старых повреждений. Майские дожди сильно повысили уровень водохранилища выше дамбы.

После прорыва Каховской плотины Офис президента Украины поставил контрнаступление на паузу, обвиняя в произошедшем Россию. Напомним, Каховская ГЭС не функционирует с ноября 2022 года, после обстрелов ВСУ, так как по дамбе проходила автодорога обеспечения ВС РФ. После ухода российских войск из Херсона дамба была окончательно разрушена, лишившись двух пролётов.

Подрыв Каховской ГЭС связан с планами Киева, это часть общей операции контрнаступления ВСУ. Это был рукотворный подрыв, с прогнозируемыми результатами в ключе — сколько будет поступать вода, надолго ли сохранится разлив реки. Это повлияло на позиции Российской армии на левом берегу. Потому что большинство населённых пунктов, которые располагались на этой стороне Днепра, та же Голая Пристань и ряд других, были оборудованы российскими укрепрайонами, с которых наносились удары по ВСУ, считают военные эксперты.

— Теперь они подтоплены, мы не можем применять миномётную артиллерию и очень ограниченно можем использовать ствольную. Противник получает возможность концентрировать на правом берегу артиллерийские комплексы и системы залпового огня и работать по схеме блуждающей артиллерии, обстреливая наши населённые пункты дальше обычного, — комментирует ситуацию военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, пониженный уровень воды к Каховскому водохранилищу позволит навести понтонные переправы для переброски войск. Однако основная линия наступления будет развиваться, скорее всего, по южному направлению — Токмак, Энергодар. Как заявляли наши специалисты, подрыв не скажется на безопасности Запорожской АЭС, но, скорее всего, со временем скажется на Северо-Крымском канале.

Если в прошлом году ВСУ планировали разрезать нашу группировку мощной водной преградой, и, когда мы отводили войска из Херсона, это было правильно, то теперь они отформатировали этот план.

— В результате подрыва дамбы Каховской ГЭС после ударов ВСУ Киев намерен поддержать наступление на южном фланге, на котором армия РФ наблюдает большие скопления западной техники, полученной Украиной. Этот бронированный кулак будет активно действовать, а Харьковское направление будут использовать для отвлекающих мощных ударов, чтобы Армия РФ начала переброску сил и средств для отражения, — уверен военный эксперт Алексей Леонков.

Также он добавил, что оперативный штаб Минобороны РФ предполагал такой план и теперь предпринимает все необходимые усилия, чтобы замысел противника не был осуществлён.

— Подрыв ГЭС — ещё и попытка выйти из шлейфа неудач на Артёмовском и Запорожском направлениях и информационного блэкаута. Зеленский пытается ограничить угрозу российского наступления, спровоцировав катастрофу на гидрологическом сооружении, не говоря уже о продолжении политики террора, которую осуществляет Киев. Подрыв ГЭС — такой же теракт против мирного населения, как и атаки против жителей Белгородской, Брянской, Курской областей. При этом диверсия вряд ли радикально изменит ситуацию, Киев всё больше не уверен в своих силах, — считает глава "Евразийского аналитического клуба" Никита Мендкович.

Каховская ГЭС на карте

Карта подтопления Херсонской области после подрыва дамбы Каховской ГЭС. Инфографика © LIFE

Последствия взрыва Каховской ГЭС

По одной из версий, которые обсуждаются в Сети, разрушена верхняя часть дамбы. Экспертиза затруднена, потому что место прорыва просто смыто. Ранее Лайф писал, в каком состоянии находится ГЭС. Гидротехнические сооружения по всей линии каскада давно были в аварийном состоянии. Ещё в 90-х была проведена экспертиза, выявившая десятки трещин в бетонных элементах и серьёзное повреждение инфраструктуры.

Экологические последствия

В 1997–2002 годах власти Украины провели реконструкцию машинных залов, но на ремонт самих дамб денег не хватило. После 2008 года, когда нужно было начинать новый — по сути, капитальный — этап реконструкции, ремонт самих дамб снова отложили на потом. После 2014 года Киеву стало уже не до ремонта ГЭС и плотин вверх по течению. В результате, когда в августе 2016 года специалисты инженерных войск США (USACE) изучили днепровские плотины, они пришли в ужас. В 175-страничном экспертном заключении было сказано, что нужен срочный ремонт всего каскада, иначе уже в 2020 году случится катастрофа.

Сложная экологическая и эпидемиологическая ситуация из-за взрыва Каховской ГЭС и последующего наводнения. Катастрофа может привести к "химической бомбе". Фото © Shutterstock

Эпидемиологическая ситуация и проблемы с питьевой водой для жителей Херсонской области

Специалисты опасаются, что катастрофа на ГЭС может оголить донные отложения, которые содержат опасные вещества. "Самое страшное, если при полном спуске водохранилища оголятся токсичные отложения, которые будут пылить. Вот это настоящая "химическая бомба", — отметил эколог, доцент МГУ Алексей Медведков, пояснив, что на дне накоплены загрязнители, которые на протяжении почти 70 лет поступали со стоками — тяжёлые металлы, нефтепродукты, пестициды, радионуклиды и прочее.

Ситуация на Запорожской АЭС из-за подрыва Каховской ГЭС

Директор станции Юрий Черничук рассказал, какова ситуация на Запорожской АЭС. По его словам, система отвода тепла АЭС пополняется как водой Каховского водохранилища, так и альтернативными источниками. "На данный момент угрозы безопасности Запорожской АЭС нет... Ситуация контролируется персоналом атомной станции", — написал он в телеграм-канале.

Авторы Елена Стафеева