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6 июня, 19:04

Опубликованы спутниковые снимки Каховской ГЭС до и после подрыва

<p>Спутниковый снимок Каховской ГЭС после украинской диверсии. Обложка © Twitter /<a href="https://twitter.com/planet/status/1666116252090388480/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> planet</a></p>

Спутниковый снимок Каховской ГЭС после украинской диверсии. Обложка © Twitter / planet

Американская компания Planet Labs, занимающаяся спутниковой съёмкой, опубликовала фотографии Каховской ГЭС, сделанные до и после украинской диверсии.

Сообщается, что спутниковый снимок до катастрофы был сделан в минувшее воскресенье, 4 июня. На нём видно, что вода спускалась узким потоком. А на следующем фото, сегодняшнем, плотину уже почти не видно, вода проходит через неё, словно бурная горная река.

Спутниковый снимок Каховской ГЭС до украинской диверсии. Обложка © Twitter / planet

Спутниковый снимок Каховской ГЭС до украинской диверсии. Обложка © Twitter / planet

МИД РФ призвал мировое сообщество осудить украинский теракт на Каховской ГЭС

МИД РФ призвал мировое сообщество осудить украинский теракт на Каховской ГЭС

Напомним, что Каховская гидроэлектростанция оказалась разрушена из-за ударов ВСУ по Херсонской области. В результате разрушения и сама станция, и окрестные населённые пункты уже ушли под воду. Это произошло из-за неконтролируемого сброса воды. Москва созывает заседание Совета Безопасности ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал подрыв сооружений ГЭС террористическим преступлением киевского режима.

Наталья Исакова
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