Опубликованы спутниковые снимки Каховской ГЭС до и после подрыва
Спутниковый снимок Каховской ГЭС после украинской диверсии. Обложка © Twitter / planet
Американская компания Planet Labs, занимающаяся спутниковой съёмкой, опубликовала фотографии Каховской ГЭС, сделанные до и после украинской диверсии.
Сообщается, что спутниковый снимок до катастрофы был сделан в минувшее воскресенье, 4 июня. На нём видно, что вода спускалась узким потоком. А на следующем фото, сегодняшнем, плотину уже почти не видно, вода проходит через неё, словно бурная горная река.
Спутниковый снимок Каховской ГЭС до украинской диверсии. Обложка © Twitter / planet
Напомним, что Каховская гидроэлектростанция оказалась разрушена из-за ударов ВСУ по Херсонской области. В результате разрушения и сама станция, и окрестные населённые пункты уже ушли под воду. Это произошло из-за неконтролируемого сброса воды. Москва созывает заседание Совета Безопасности ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал подрыв сооружений ГЭС террористическим преступлением киевского режима.