Опубликованы спутниковые снимки Каховской ГЭС до и после подрыва

Сообщается, что спутниковый снимок до катастрофы был сделан в минувшее воскресенье, 4 июня. На нём видно, что вода спускалась узким потоком. А на следующем фото, сегодняшнем, плотину уже почти не видно, вода проходит через неё, словно бурная горная река.