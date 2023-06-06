МИД РФ призвал мировое сообщество осудить украинский теракт на Каховской ГЭС

Разрушение Каховской ГЭС в Херсонской области является заранее спланированным украинскими властями террористическим актом, который направлен против инфраструктуры сугубо гражданского назначения. Об этом говорится в официально заявлении российского МИДа, опубликованном вечером во вторник на сайте ведомства.

МИД России призвал мировое сообщество осудить преступления Украины на Каховской ГЭС. Ранее сообщалось, что Москва созывает заседание Совета Безопасности ООН в связи с разрушением ГЭС в Херсонской области и затоплением близлежащих населённых пунктов.