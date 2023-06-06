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Опубликовано 6 июня 2023, 16:50
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МИД РФ призвал мировое сообщество осудить украинский теракт на Каховской ГЭС

Разрушение Каховской ГЭС в Херсонской области является заранее спланированным украинскими властями террористическим актом, который направлен против инфраструктуры сугубо гражданского назначения. Об этом говорится в официально заявлении российского МИДа, опубликованном вечером во вторник на сайте ведомства.

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МИД России призвал мировое сообщество осудить преступления Украины на Каховской ГЭС. Ранее сообщалось, что Москва созывает заседание Совета Безопасности ООН в связи с разрушением ГЭС в Херсонской области и затоплением близлежащих населённых пунктов.

"Произошедшее является террористическим актом, направленным против инфраструктуры сугубо гражданского назначения. Он был заранее и целенаправленно спланирован киевским режимом в военных целях в рамках так называемого контрнаступления ВСУ. Киевский режим не только подвергал массированным обстрелам Каховскую ГЭС, но и преднамеренно довёл уровень воды в Каховском водохранилище до критической отметки, открыв шлюзы Днепропетровской ГЭС", — говорится в заявлении МИДа.

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Напомним, в результате ночных ударов ВСУ по территории Херсонской области оказалась разрушена Каховская гидроэлектростанция. На ней начался неконтролируемый сброс воды, из-за чего и сама станция, и окрестные населённые пункты уже ушли под воду. В Новокаховском городском округе введён местный режим чрезвычайной ситуации, идёт эвакуация.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Марина Калегина
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