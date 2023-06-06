МИД РФ призвал мировое сообщество осудить украинский теракт на Каховской ГЭС
Разрушение Каховской ГЭС в Херсонской области является заранее спланированным украинскими властями террористическим актом, который направлен против инфраструктуры сугубо гражданского назначения. Об этом говорится в официально заявлении российского МИДа, опубликованном вечером во вторник на сайте ведомства.
МИД России призвал мировое сообщество осудить преступления Украины на Каховской ГЭС. Ранее сообщалось, что Москва созывает заседание Совета Безопасности ООН в связи с разрушением ГЭС в Херсонской области и затоплением близлежащих населённых пунктов.
"Произошедшее является террористическим актом, направленным против инфраструктуры сугубо гражданского назначения. Он был заранее и целенаправленно спланирован киевским режимом в военных целях в рамках так называемого контрнаступления ВСУ. Киевский режим не только подвергал массированным обстрелам Каховскую ГЭС, но и преднамеренно довёл уровень воды в Каховском водохранилище до критической отметки, открыв шлюзы Днепропетровской ГЭС", — говорится в заявлении МИДа.
Напомним, в результате ночных ударов ВСУ по территории Херсонской области оказалась разрушена Каховская гидроэлектростанция. На ней начался неконтролируемый сброс воды, из-за чего и сама станция, и окрестные населённые пункты уже ушли под воду. В Новокаховском городском округе введён местный режим чрезвычайной ситуации, идёт эвакуация.
ТАСС / Алексей Коновалов