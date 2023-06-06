Захарова: Тактика Киева всё больше напоминает приёмы ИГИЛ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова увидела в украинской диверсии на Каховской ГЭС сходство с методами террористов ИГИЛ*. Такой пост появился вечером во вторник в её телеграмм-канале.

По словам Захаровой, подрыв дамбы и затопление близлежащих земель будет иметь тяжелейшие последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, а экологический ущерб ещё только предстоит установить.

"Последние события показывают: тактика Киева всё больше напоминает приёмы Исламского государства*, будь то удары по гражданской инфраструктуре, захват заложников или запрещённые методы ведения войны", — отметила представительница МИДа.

Вместе с тем Захарова горько поиронизировала над интервью "провокатора, террориста и первостатейного мерзавца" Ильи Пономарёва** изданию Corriere della Sera, в котором он назвал себя "русским де Голлем".

"Я не очень понимаю, зачем он выбирает персонажей из зарубежной истории в качестве примеров для подражания. Вероятно, потому, что работает в основном на западную аудиторию. Де Голлем здесь, конечно, не пахнет. Пахнет совсем другими примерами, которые были в недавней истории нашей страны: Доку Умаров, Шамиль Басаев, Аслан Масхадов, другие", — перечислила Захарова.