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6 июня, 16:38

Захарова: Тактика Киева всё больше напоминает приёмы ИГИЛ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова увидела в украинской диверсии на Каховской ГЭС сходство с методами террористов ИГИЛ*. Такой пост появился вечером во вторник в её телеграмм-канале.

По словам Захаровой, подрыв дамбы и затопление близлежащих земель будет иметь тяжелейшие последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, а экологический ущерб ещё только предстоит установить.

"Последние события показывают: тактика Киева всё больше напоминает приёмы Исламского государства*, будь то удары по гражданской инфраструктуре, захват заложников или запрещённые методы ведения войны", — отметила представительница МИДа.

Вместе с тем Захарова горько поиронизировала над интервью "провокатора, террориста и первостатейного мерзавца" Ильи Пономарёва** изданию Corriere della Sera, в котором он назвал себя "русским де Голлем".

"Я не очень понимаю, зачем он выбирает персонажей из зарубежной истории в качестве примеров для подражания. Вероятно, потому, что работает в основном на западную аудиторию. Де Голлем здесь, конечно, не пахнет. Пахнет совсем другими примерами, которые были в недавней истории нашей страны: Доку Умаров, Шамиль Басаев, Аслан Масхадов, другие", — перечислила Захарова.

Зачем Киев решился на потоп: Что происходит на Каховской ГЭС

Зачем Киев решился на потоп: Что происходит на Каховской ГЭС

Напомним, в результате ночных ударов ВСУ по территории Херсонской области оказалась разрушена Каховская гидроэлектростанция. На ней начался неконтролируемый сброс воды, из-за чего и сама станция, и окрестные населённые пункты уже ушли под воду. В Новокаховском городском округе введён местный режим чрезвычайной ситуации, идёт эвакуация.

* Запрещённая в России террористическая организация.

** Включён в реестр физлиц-иноагентов.

Обложка ©

Getty Images / Russian Foreign Ministry Press Service

Марина Калегина
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  • Мария Захарова
  • ИГИЛ
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  • Херсонская область

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