В Правительстве РФ назвали экоцидом теракт на Каховской ГЭС
Вице-премьер Абрамченко назвала украинский теракт на Каховской ГЭС экоцидом
Уничтожив Каховскую ГЭС, киевский режим устроил в Херсонской области настоящий экоцид. Об этом заявила в среду вице-премьер Виктория Абрамченко, выступая в Совете Федерации. По её словам, в регионе затоплены скотомогильники, очистные сооружения, погибли животные. На затопленной территории находится несколько уникальных природных комплексов, в том числе национальный парк "Нижнеднепровский" и "Гилея", которые надолго утратили свою рекреационную ценность.
Это преступление киевского режима должно быть рассмотрено и осуждено на площадке ООН, убеждена Абрамченко.
"Не могу не осудить действия киевского режима, уничтожившего Каховскую ГЭС и устроившего настоящий экоцид на территории Херсонской области. На сегодняшний день затоплено несколько населённых пунктов, большая вода угрожает более 20 тысячам мирных граждан, в том числе детей", — подчеркнула зампредседателя российского правительства.
Напомним, что Каховская гидроэлектростанция оказалась разрушена из-за ударов ВСУ по Херсонской области. В результате атаки и сама станция, и окрестные населённые пункты уже ушли под воду. По последним данным, как минимум семь человек числятся пропавшими без вести. Власти Херсонской области ввели режим ЧС в регионе.
ТАСС / Следственный комитет РФ