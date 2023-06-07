В Правительстве РФ назвали экоцидом теракт на Каховской ГЭС

Уничтожив Каховскую ГЭС, киевский режим устроил в Херсонской области настоящий экоцид. Об этом заявила в среду вице-премьер Виктория Абрамченко, выступая в Совете Федерации. По её словам, в регионе затоплены скотомогильники, очистные сооружения, погибли животные. На затопленной территории находится несколько уникальных природных комплексов, в том числе национальный парк "Нижнеднепровский" и "Гилея", которые надолго утратили свою рекреационную ценность.