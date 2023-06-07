Как отреагировали на подрыв Киевом Каховской ГЭС западные СМИ Политолог Дмитрий Родионов — о том, как Запад готовит Зеленского применить оружие массового поражения. 62543 62543 Подтопление Дома культуры после разрушения задвижек на Каховской ГЭС. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Разрушение дамбы Каховской ГЭС стало главной темой дня не только в российских и украинских СМИ. Не осталось оно незамеченным на Западе, где по привычке во всём, что происходит вокруг украинского конфликта, обвиняют Россию, слово в слово повторяя нарративы Киева. Разница в заявлениях западных политиков и СМИ — лишь в степени этичности.

Как отреагировали политики Запада

Мягче всех, пожалуй, выразился генсек НАТО. "Разрушение Каховской плотины — это возмутительный акт, который ещё раз демонстрирует жестокость войны России на Украине", — заявил Йенс Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, председатель Европейского совета Шарль Мишель (слева направо). Фото © ТАСС / EPA / Hanna Johre, © AP / Pavel Golovkin, © EPA / OLIVIER HOSLET

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли также не стал никого обвинять прямо, однако подчеркнул, что всё это стало возможным из-за "российского вторжения". А руководитель Евросовета Шарль Мишель прямо возложил ответственность за разрушение дамбы на Россию, назвал произошедшее "военным преступлением", добавив, что за удар по ГЭС ЕС "будет привлекать Россию к ответственности".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил мнение, что это происшествие является "новым измерением в войне". По его словам, это вписывается в то, как Россия ведёт эту войну, "согласуется со многими преступлениями, которые совершались российскими солдатами на Украине".

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский также обвинил российское руководство, которое, по его словам, продолжает раздвигать границы своей агрессии. "Атака на плотину Новая Каховка над населёнными пунктами сравнима с применением оружия массового поражения против мирных жителей", — заявил он.

Канцлер Германии Олаф Шольц, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс (слева направо). Фото © ТАСС / EPA / VALDA KALNINA , © AP / Petr David Josek , © DPA / Bernd von Jutrczenka

"Это экологическая катастрофа, жизни людей находятся под угрозой. Россия — террористическое государство, и её необходимо остановить", — истерит новоизбранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Как реагировали таблоиды и газеты

Вслед за политиками сказать своё "веское слово" поспешили СМИ, в которых тема Каховской ГЭС стала одной из наиболее обсуждаемых. И некоторые из них также не постеснялись предъявить России обвинения, даже не потрудившись предоставить доказательства. Впрочем, некоторые всё же одумались и откорректировали заголовки, но получилось, как обычно, неловко.

Первым облажался немецкий Bild, который опубликовал на своём сайте новость с заголовком: "Война на Украине. Россия взорвала огромную плотину". Впрочем, вскоре название материала вдруг изменилось на другое: "Взорвана огромная плотина на Украине".

Очевидно, хайпануть по-быстрому на "горячей теме" решила и британская Daily Express, на главной странице сайта которой также некоторое время красовалось: "Путин взрывает огромную плотину". Впоследствии это также исчезло, теперь на странице — не менее провокационное: "Россия обстреливает украинский город, пока его эвакуируют после разрушения плотины электростанции". Имеется в виду Херсон. Очевидно, британские журналисты не в курсе, что это российский город. И было бы странно России его обстреливать. Впрочем, это стандартный штамп западной пропаганды — приписывать России всё, что делает Украина.

Подача информационных агентств

Стоит отдать должное крупным информационным агентствам, которые всё же не впали в маразм и сообщили о том, что обе стороны конфликта обвиняют друг друга в преднамеренном уничтожении важного объекта, цитируют у себя не только представителей Украины, но и глав Новой Каховки и Херсонской области, которых они при этом называют в лучшем случае "поддерживаемыми Москвой властями", в худшем — "оккупационными", "так называемыми" и т.д.

Впрочем, то же Associated Press устами эксперта Патрисии Льюис как бы намекает, что вина всё же лежит на России. По словам комментатора, определённо сказать, кто виноват, сложно, но "есть причины, по которым Россия могла бы это сделать". Льюис поясняет, что "были сообщения о том, что русские заминировали водохранилище".

Она имеет в виду октябрьские заявления главы ГУР Украины Кирилла Буданова. Ну, ссылаться на человека, который неоднократно брал на себя теракты, — это в духе Лондона и Вашингтона.

Такие же версии выдвигает Newsweek, опубликовавший материал "Потеря плотины в Новой Каховке делает наступление на реке невозможным", в котором цитирует соответствующее заявление экс-министра обороны Украины Андрея Загороднюка, обвиняющего Москву в уничтожении плотины для того, чтобы "отвлечь внимание от контрнаступления и помешать украинским силам форсировать Днепр".

В свою очередь CNN, напрямую никого не обвиняя, публикует на главной странице материал, в заголовке которого даётся оценка произошедшего именно украинской стороной: "Украинские военные утверждают, что плотина Новая Каховка близ Херсона в контролируемой Россией части Украины была взорвана российскими войсками". В другом материале канал цитирует заявление департамента разведки Министерства обороны Украины, в котором утверждается, что "российские войска взорвали плотину в панике из-за предстоящего контрнаступления ВСУ".

Разрушенная плотина Каховской ГЭС. Вооружённые силы Украины в ночь на 6 июня нанесли удар по Каховской ГЭС. В результате обстрела произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. ГЭС продолжает разрушаться. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

"Причина взрывов пока не ясна, хотя в конце прошлого года Украина предупреждала, что российские войска заминировали дамбу при отступлении из Херсона", — пишет британская Daily Mail, не представляя иных версий. Такой вот "объективный подход".

"Пока не ясно, что вызвало прорыв в дамбе, но украинские военные обвинили Россию в преднамеренном взрыве. Это кажется правдоподобным, поскольку Москва могла опасаться, что украинские силы воспользуются дорогой через плотину, чтобы переправить войска через реку на территорию, удерживаемую Россией, в рамках контрнаступления", — утверждает BBC. Ну, это британская классика — highly likely!

"Киев обвиняет Россию в разрушении плотины возле атомной электростанции", — пишет на главной странице сайта The Independent. "Тысячи людей покидают дома из-за обвала плотины, в котором обвиняют российские силы", — вторит The Guardian. В обоих материалах представлена и российская точка зрения, но одним небольшим абзацем в середине текста — до которой доберётся лишь особо любознательный читатель. Главное — заголовок и лид, которые призваны сразу заложить главную мысль!

"Украина обвиняет Россию в разрушении стратегической плотины на Днепре, чтобы остановить контрнаступление", — значится в заголовке испанской El Pais. "Вода как оружие войны для предотвращения украинского наступления", — заголовок Elmundo.

Если посмотреть на то, кто может быть заинтересован во взрыве, то с военной точки зрения это скорее Россия. В конце концов, наводнение предотвратит наступление украинских войск через реку Днепр по крайней мере на несколько недель, снова как бы ни на что не намекает немецкая Der Tagesspiegel.

А вот немецкая же Die Welt на главной странице сайта публикует текст под провокационным названием "Что Россия получит, разрушив плотину", в котором цитирует "эксперта по вопросам безопасности" Нико Ланге, который утверждает, что Россия совершает "акт отчаяния".

В свою очередь Focus представляет читателям материал под названием "Со взрывом плотины Путин отказался от цели завоевать Украину". В нём предлагается мнение известного русофоба, "эксперта по России" Андерса Аслунда, который утверждает, что "взрыв плотины — это начало новой тактики Москвы — фундаментального разрушения Украины".

Как дурят аудиторию на Западе

Возможно, прогрессом можно было бы назвать тот факт, что далеко не все на Западе открыто бросились обвинять Россию в очередном преступлении киевского режима. Однако сути это не меняет. Западную аудиторию продолжают подводить к мысли о том, что от Москвы можно ждать самых ужасных вещей. К примеру, разрушения всего Днепровского каскада, что точно приведёт к масштабнейшей экологической катастрофе. Или применения ядерного оружия.

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Сегодня же стало известно о том, что Киев готовит провокацию с "грязной бомбой", в которой планируется обвинить Россию. Едва ли это можно считать совпадением…

Авторы Дмитрий Родионов