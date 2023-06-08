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Опубликовано 8 июня 2023, 15:39
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МО РФ показало видео уничтожения украинских танков на Запорожском направлении

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения танков ВСУ на Запорожском направлении. На кадрах — колонна противника, попавшая под огонь артиллерии, пылающая бронетехника и танки, в том числе немецкие Leopard 2.

Уничтожение украинских танков на Запорожском направлении. Видео © Минобороны РФ

Минобороны показало видео уничтожения техники ВСУ российскими "Аллигаторами"
Минобороны показало видео уничтожения техники ВСУ российскими "Аллигаторами"

Напомним, ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о начале контрнаступления Украины, которое оборачивается для украинских войск огромными потерями. Так, только за три дня — 4, 5 и 6 июня — ВСУ лишились до 3715 военнослужащих и десятков единиц военной техники. А сегодня, 8 июня, стало известно о ещё одной провальной попытке украинских войск прорвать российскую оборону. В результате за 7 июня украинские потери составили 945 человек личного состава, 33 танка и другая техника.

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Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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