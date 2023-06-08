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Регион
Опубликовано 8 июня 2023, 05:45
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Минобороны показало видео уничтожения техники ВСУ российскими "Аллигаторами"

Минобороны РФ: Ка-52 ВКС уничтожили опорные пункты и бронированную технику ВСУ

Российские военные уничтожили четыре боевые бронированные машины ВСУ на Южно-Донецком направлении. Кадры работы и выполнения задач специальной военной операции публикует Минобороны РФ.

Уничтожение бронированной техники ВСУ на Южно-Донецком направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

"Экипажи ударно-разведывательных вертолётов Ка-52 уничтожают бронетехнику и боевиков ВСУ на Южно-Донецком направлении", — сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

В ведомстве добавили, что высокоточными управляемыми ракетами "Аллигаторы" поразили вскрытые позиции самоходных артиллерийских установок и бронетехнику.

Минобороны показало видео уничтожения техники ВСУ под Донецком
Минобороны показало видео уничтожения техники ВСУ под Донецком

Ранее Лайф рассказывал о работе российской тяжёлой огнемётной системы "Солнцепёк", которая ударила по украинским позициям под Артёмовском Донецкой Народной Республики. Наши бойцы поразили опорные пункты 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе сёл Кирово и Дружба.

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ТАСС / Станислав Красильников

Николь Вербер
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