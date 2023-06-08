Минобороны показало видео уничтожения техники ВСУ российскими "Аллигаторами"
Минобороны РФ: Ка-52 ВКС уничтожили опорные пункты и бронированную технику ВСУ
Российские военные уничтожили четыре боевые бронированные машины ВСУ на Южно-Донецком направлении. Кадры работы и выполнения задач специальной военной операции публикует Минобороны РФ.
Уничтожение бронированной техники ВСУ на Южно-Донецком направлении. Видео © Telegram / Минобороны России
"Экипажи ударно-разведывательных вертолётов Ка-52 уничтожают бронетехнику и боевиков ВСУ на Южно-Донецком направлении", — сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
В ведомстве добавили, что высокоточными управляемыми ракетами "Аллигаторы" поразили вскрытые позиции самоходных артиллерийских установок и бронетехнику.
Ранее Лайф рассказывал о работе российской тяжёлой огнемётной системы "Солнцепёк", которая ударила по украинским позициям под Артёмовском Донецкой Народной Республики. Наши бойцы поразили опорные пункты 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе сёл Кирово и Дружба.
ТАСС / Станислав Красильников