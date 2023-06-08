Минобороны показало видео уничтожения техники ВСУ российскими "Аллигаторами"

Российские военные уничтожили четыре боевые бронированные машины ВСУ на Южно-Донецком направлении. Кадры работы и выполнения задач специальной военной операции публикует Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что высокоточными управляемыми ракетами "Аллигаторы" поразили вскрытые позиции самоходных артиллерийских установок и бронетехнику.

Ранее Лайф рассказывал о работе российской тяжёлой огнемётной системы "Солнцепёк", которая ударила по украинским позициям под Артёмовском Донецкой Народной Республики. Наши бойцы поразили опорные пункты 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе сёл Кирово и Дружба.