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Опубликовано 7 июня 2023, 12:52
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Минобороны показало видео уничтожения техники ВСУ под Донецком

Вооружённые силы России огнём артиллерии уничтожили бронегруппы ВСУ при их попытке атаковать на Южно-Донецком направлении. Видео с результатами этих ударов показало Минобороны РФ.

Уничтожение техники ВСУ на Южно-Донецком направлении. Видео © Минобороны РФ

Группировкой "Восток" по выдвигающейся бронетехнике западного производства нанесены удары. В результате уничтожено свыше 10 боевых бронированных машин вместе с экипажами. Также несколько ББМ подорвались на минах, когда пытались уйти из-под огня. В результате атака ВСУ была сорвана, противник уничтожен, подчеркнули в пресс-службе Минобороны РФ.

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Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили более 190 украинских военных на Южно-Донецком направлении. Ликвидировано было и восемь танков, 20 ББМ, 12 автомобилей, американская артиллерийская система М777.

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Минобороны РФ

Евгения Колесникова
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