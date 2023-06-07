Минобороны показало видео уничтожения техники ВСУ под Донецком

Вооружённые силы России огнём артиллерии уничтожили бронегруппы ВСУ при их попытке атаковать на Южно-Донецком направлении. Видео с результатами этих ударов показало Минобороны РФ.

Уничтожение техники ВСУ на Южно-Донецком направлении. Видео © Минобороны РФ

Группировкой "Восток" по выдвигающейся бронетехнике западного производства нанесены удары. В результате уничтожено свыше 10 боевых бронированных машин вместе с экипажами. Также несколько ББМ подорвались на минах, когда пытались уйти из-под огня. В результате атака ВСУ была сорвана, противник уничтожен, подчеркнули в пресс-службе Минобороны РФ.