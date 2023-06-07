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7 июня, 11:29

ВС РФ уничтожили более 190 украинских военных на Южно-Донецком направлении

Вооружённые силы Украины лишились более 190 военных на Южно-Донецком направлении за сутки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Всего на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено свыше 190 украинских военнослужащих, восемь танков, в том числе два колёсных танка АМХ-10 производства Франции, 20 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубицы Д-20 и Д-30, а также пушка "Гиацинт-Б", заявил Конашенков.

Кроме того, ВС РФ уничтожили склад боеприпасов и американскую РЛС AN/TPQ-36 в районе Омельника и Гуляйполя Запорожской области.

Шойгу заявил об огромных потерях ВСУ в начавшемся контрнаступлении

Шойгу заявил об огромных потерях ВСУ в начавшемся контрнаступлении

Напомним, Вооружённые силы Украины в последние трое суток предпринимали попытки наступления на разных участках фронта, но не добились успеха и понесли значительные потери. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за три дня атак украинские войска лишились 3715 человек, 52 танков, пяти самолётов и другой техники.

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Vk / Минобороны России

Александра Вишнякова
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