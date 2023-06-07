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Опубликовано 7 июня 2023, 11:42
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Четыре украинские атаки отражены за сутки в Запорожской области и ДНР

Минобороны: ВС России отразили четыре атаки ВСУ в ДНР и Запорожской области

Российская военная группировка "Восток" отразила четыре атаки в ДНР и Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Времевском выступе решительными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации, ракетных войск и артиллерии в течение суток отражены три атаки противника силами двух батальонных тактических групп в районах населённых пунктов Нескучное Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области", — доложил он.

А в районе посёлка Новодонецкое ДНР отражена атака штурмового подразделения украинской армии. Конашенков уточнил, что этот населённый пункт находится под контролем ВС РФ. Была уничтожена большая часть украинских бронемашин из колонны, выдвигавшейся в направлении совхоза "Октябрь". Техника, которая осталась на ходу, была отведена противником. Наши военные ещё ликвидировали склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и РЛС контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-36.

ВС РФ уничтожили более 190 украинских военных на Южно-Донецком направлении
ВС РФ уничтожили более 190 украинских военных на Южно-Донецком направлении

Как сообщал Лайф, ВСУ пытались прорвать оборону под Артёмовском, но потерпели неудачу. В ходе боёв за сутки российские военные уничтожили там до 415 украинских бойцов.

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Vk / Минобороны России

Евгения Колесникова
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