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7 июня, 11:32

Попытка ВСУ прорвать оборону под Артёмовском закончилась для них плачевно

Минобороны: ВСУ пытались прорвать оборону под Артёмовском, но потерпели неудачу

Украинские войска попытались прорвать оборону Вооружённых сил РФ в районе Артёмовска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как указал представитель военного ведомства, цели наступления противник не добился. На брифинге Конашенков уточнил, что российские военные в ходе боёв в районе Артёмовска за сутки уничтожили до 415 бойцов ВСУ.

По его словам, активными действиями Южной группировки войск было успешно отражено восемь попыток наступления штурмовых отрядов 56-й мотопехотной, 57-й механизированной бригад ВСУ в направлении населённых пунктов: Ягодное, Дубово-Василевка, западная окраина Артёмовска, Андреевка, Орехово-Василевка, а также 24-й механизированной и 3-й штурмовой бригад в районе населённого пункта Клещиевка. В ходе боёв также уничтожено: два танка, девять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица "Мста-Б".

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Накануне сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили более 260 военнослужащих ВСУ при отражении атак на Артёмовск.

Обложка ©

Getty Images / Vincenzo Circosta

Иван Косицын
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