Раскрыты потери ВСУ при попытках атаковать Артёмовск
ВС РФ за сутки уничтожили более 260 военных ВСУ при отражении атак на Артёмовск
Российские войска за сутки уничтожили более 260 военнослужащих ВСУ при отражении атак на Артёмовск. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, ВС РФ уничтожили пять танков, четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа, две установки РСЗО "Град", три САУ "Гвоздика", самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции, артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицы Д-30 и "Мста-Б".
Напомним, ВСУ в последние трое суток предприняли попытки наступления на разных участках фронта, но не добились успеха и понесли значительные потери. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за три дня атак украинские войска лишились 3715 человек, а также 52 танков, включая восемь немецких Leopard.
ТАСС