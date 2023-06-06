Раскрыты потери ВСУ при попытках атаковать Артёмовск

Российские войска за сутки уничтожили более 260 военнослужащих ВСУ при отражении атак на Артёмовск. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, ВС РФ уничтожили пять танков, четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа, две установки РСЗО "Град", три САУ "Гвоздика", самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции, артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицы Д-30 и "Мста-Б".