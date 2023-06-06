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Опубликовано 6 июня 2023, 14:26
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ВС РФ нанесли высокоточный удар по одному из центров принятия решений ВСУ

Вооружённые силы РФ нанесли высокоточный удар по одному из центров принятия решений ВСУ. Цель удара достигнута, объект поражён. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ", — отметил он.

Российские ВКС нанесли высокоточный удар по средствам ПВО Украины
Российские ВКС нанесли высокоточный удар по средствам ПВО Украины

А 28 мая ВС РФ нанесли ещё один удар высокоточным оружием по украинскому центру принятия решений, где под руководством западных спецслужб планировались теракты на территории РФ. Позже президент РФ Владимир Путин раскрыл, что это был за центр принятия решений — штаб военной разведки Незалежной в Киеве.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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