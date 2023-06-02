Российские ВКС нанесли высокоточный удар по средствам ПВО Украины
Российские Воздушно-космические силы ночью 2 июня нанесли удар высокоточным оружием по средствам ПВО Украины, прикрывающим ключевые объекты военной инфраструктуры страны. Как уточнил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, все назначенные объекты поражены.
"Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам противовоздушной обороны противника, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины", — отметил он.
А в воскресенье, 28 мая, ВС РФ ударили высокоточным оружием по одному из украинских центров принятия решений, где под руководством западных спецслужб планировались теракты на территории РФ. Позже президент РФ Владимир Путин раскрыл, что это был за центр принятия решений — штаб военной разведки Незалежной в Киеве.