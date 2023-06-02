Российские ВКС нанесли высокоточный удар по средствам ПВО Украины

А в воскресенье, 28 мая, ВС РФ ударили высокоточным оружием по одному из украинских центров принятия решений, где под руководством западных спецслужб планировались теракты на территории РФ. Позже президент РФ Владимир Путин раскрыл, что это был за центр принятия решений — штаб военной разведки Незалежной в Киеве.