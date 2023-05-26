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Регион
Опубликовано 26 мая 2023, 12:02
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Удар по складам боеприпасов ВСУ нанесён высокоточным оружием

Армия России высокоточным оружием поразила места хранения боеприпасов ВСУ

Российские военнослужащие поразили места хранения боеприпасов Вооружённых сил Украины. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ходе брифинга он заявил, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения боеприпасов украинских войск. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

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Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России пресекли действия четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на Купянском направлении.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Иван Косицын
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