Удар по складам боеприпасов ВСУ нанесён высокоточным оружием

Российские военнослужащие поразили места хранения боеприпасов Вооружённых сил Украины. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ходе брифинга он заявил, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам хранения боеприпасов украинских войск. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.