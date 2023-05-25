Пресечены действия четырёх украинских ДРГ на Купянском направлении

Вооружённые силы России за минувшие сутки пресекли действия четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на Купянском направлении. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Новомлынск, Синьковка Харьковской области, Ивановка Донецкой Народной Республики и Розовка Луганской Народной Республики пресечены действия четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп", — сказал он в ходе брифинга.

Ранее сообщалось, что авиация и артиллерия группировки войск "Центр" отразили атаки украинских войск, которые пытались вернуть утраченные позиции на Торском участке в ДНР и в районе Серебрянского лесничества в ЛНР. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.