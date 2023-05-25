Регион

Уведомления отключены

25 мая, 12:41

Пресечены действия четырёх украинских ДРГ на Купянском направлении

Вооружённые силы России за минувшие сутки пресекли действия четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на Купянском направлении. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Новомлынск, Синьковка Харьковской области, Ивановка Донецкой Народной Республики и Розовка Луганской Народной Республики пресечены действия четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп", — сказал он в ходе брифинга.

ВС РФ уничтожили до 270 украинских военных на Донецком направлении

ВС РФ уничтожили до 270 украинских военных на Донецком направлении

Ранее сообщалось, что авиация и артиллерия группировки войск "Центр" отразили атаки украинских войск, которые пытались вернуть утраченные позиции на Торском участке в ДНР и в районе Серебрянского лесничества в ЛНР. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Иван Косицын
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВС РФ
  • ВСУ

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров