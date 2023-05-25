Российские военные отбили атаки ВСУ в районе Серебрянского лесничества

Авиация и артиллерия группировки войск "Центр" отразили атаки украинских войск, которые пытались вернуть утраченные позиции на Торском участке в ДНР и в районе Серебрянского лесничества в ЛНР. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.



"На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества противник из числа 81-й аэромобильной бригады, 63-й механизированной бригады предпринял попытки вернуть утраченные позиции. В результате огневого воздействия авиации и артиллерийских подразделений группировки "Центр" противник понёс значительные потери в личном составе и технике", — приводит его слова ТАСС.