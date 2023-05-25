ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 мая 2023, 04:50

Российские военные отбили атаки ВСУ в районе Серебрянского лесничества

Минобороны: Военные РФ отбили атаки ВСУ в районе Серебрянского лесничества

Авиация и артиллерия группировки войск "Центр" отразили атаки украинских войск, которые пытались вернуть утраченные позиции на Торском участке в ДНР и в районе Серебрянского лесничества в ЛНР. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.


"На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества противник из числа 81-й аэромобильной бригады, 63-й механизированной бригады предпринял попытки вернуть утраченные позиции. В результате огневого воздействия авиации и артиллерийских подразделений группировки "Центр" противник понёс значительные потери в личном составе и технике", — приводит его слова ТАСС.

Бойцы ВС РФ уничтожили пункт дислокации и склад боеприпасов ВСУ в Запорожье
Бойцы ВС РФ уничтожили пункт дислокации и склад боеприпасов ВСУ в Запорожье

Ранее Савчук сообщил, что несколько дней назад в ходе спецоперации на Украине российскими артиллеристами группировки "Центр" были атакованы три бригады ВСУ, перемещение которых вскрыли разведчики в районе Серебрянского лесничества. В результате противник понёс серьёзные потери в личном составе и технике.

BannerImage

vk.com / "Минобороны РФ"

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar