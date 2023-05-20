Российские артиллеристы поразили три бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества

В ходе спецоперации на Украине российскими артиллеристами группировки "Центр" были атакованы три бригады ВСУ, перемещение которых было вскрыто разведчиками в районе Серебрянского лесничества. Как рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, в результате противник понёс серьёзные потери в личном составе и технике.

"На торском участке в районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки группировки войск "Центр" вскрыто перемещение личного состава на технике 81 аэромобильной бригады, 58 мотопехотной бригады и 25 воздушно-десантной бригады ВСУ. В результате огневого воздействия артиллерийских подразделений группировки "Центр" противник понес значительные потери в личном составе и технике", — приводит его слова ТАСС.

Кроме этого, штурмовая и армейская авиация нанесла удары по районам сосредоточения живой силы и огневым средствам ВСУ на Краснолиманском направлении. Савчук уточнил, что бомбардировщиками группы также были поражены пункты дислокации ВСУ в районе населённых пунктов Торское и Терны.