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Регион
Опубликовано 20 мая 2023, 02:54
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Российские артиллеристы поразили три бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества

Минобороны: ВС РФ поразили три бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества

В ходе спецоперации на Украине российскими артиллеристами группировки "Центр" были атакованы три бригады ВСУ, перемещение которых вскрыли разведчики в районе Серебрянского лесничества. Как рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, в результате противник понёс серьёзные потери в личном составе и технике.

"На Торском участке в районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки группировки войск "Центр" вскрыто перемещение личного состава на технике 81-й аэромобильной бригады, 58-й мотопехотной бригады и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. В результате огневого воздействия артиллерийских подразделений группировки "Центр" противник понёс значительные потери в личном составе и технике", — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, штурмовая и армейская авиация нанесла удары по районам сосредоточения живой силы и огневым средствам ВСУ на Краснолиманском направлении. Савчук уточнил, что бомбардировщиками группы также были поражены пункты дислокации ВСУ в районе населённых пунктов Торское и Терны.

Под Донецком уничтожена британская гаубица
Под Донецком уничтожена британская гаубица

Ранее Лайф писал, что в ходе спецоперации на Украине на Запорожском направлении был уничтожен пункт временной дислокации и склад боеприпасов ВСУ. Как рассказал начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев, удар наносился из РСЗО "Град".

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vk.com / "Минобороны РФ"

Оксана Попова
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