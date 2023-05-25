ВС РФ уничтожили до 270 украинских военных на Донецком направлении

Потери Вооружённых сил Украины на Донецком направлении за минувшие сутки составили до 270 военнослужащих, такие данные привёл официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии, активных действий подразделений Южной группировки войск за прошедшие сутки уничтожено до 270 украинских военнослужащих", — отметил он.

Также противник лишился трёх боевых бронемашин, двух авто и гаубицу Д-30. Кроме того, на этом направлении уничтожены два склада с боеприпасами 80-й десантно-штурмовой и 110 механизированной бригад ВСУ.