Раскрыты потери ВСУ на Донецком направлении за сутки

"В результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии Южной группировки войск за сутки уничтожено до 150 украинских военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, при выполнении задач СВО было уничтожено два бронетранспортёра, один танк, две боевые бронированные машины, а также три автомобиля. Также в районах Славянска и Григоровки в ДНР нашим бойцам удалось разгромить склады боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны, добавил Конашенков.