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Регион
Опубликовано 24 мая 2023, 14:10
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Раскрыты потери ВСУ на Донецком направлении за сутки

Конашенков: На Донецком направлении за сутки ликвидировано до 150 бойцов ВСУ

Российские войска за минувшие сутки уничтожили на Донецком направлении до 150 украинских военнослужащих, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии Южной группировки войск за сутки уничтожено до 150 украинских военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, при выполнении задач СВО было уничтожено два бронетранспортёра, один танк, две боевые бронированные машины, а также три автомобиля. Также в районах Славянска и Григоровки в ДНР нашим бойцам удалось разгромить склады боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны, добавил Конашенков.

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Ранее Лайф писал, что в зоне СВО успешно применили FPV-дрон "Упырь". Беспилотник имеет особую конструкцию и настройку, что помогает достичь цели.

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VК / Минобороны России

Наталья Исакова
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