Раскрыты потери ВСУ на Донецком направлении за сутки
Конашенков: На Донецком направлении за сутки ликвидировано до 150 бойцов ВСУ
Российские войска за минувшие сутки уничтожили на Донецком направлении до 150 украинских военнослужащих, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии Южной группировки войск за сутки уничтожено до 150 украинских военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.
Кроме того, при выполнении задач СВО было уничтожено два бронетранспортёра, один танк, две боевые бронированные машины, а также три автомобиля. Также в районах Славянска и Григоровки в ДНР нашим бойцам удалось разгромить склады боеприпасов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны, добавил Конашенков.
Ранее Лайф писал, что в зоне СВО успешно применили FPV-дрон "Упырь". Беспилотник имеет особую конструкцию и настройку, что помогает достичь цели.
VК / Минобороны России