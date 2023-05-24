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Опубликовано 24 мая 2023, 11:06
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Пять тысяч военных РФ подготовлены для применения танков Т-90М "Прорыв", заявил Шойгу

Шойгу: Свыше 120 тысяч военных прошли обучение за время проведения спецоперации

Свыше 120 тысяч российских военных прошли обучение с начала спецоперации на Украине. Такое заявление сделал глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.

"С начала специальной военной операции прошли обучение более 120 тысяч военнослужащих. Непосредственно для группировок войск и вновь формируемых соединений и воинских частей подготовлено более 21 тысячи специалистов", — сказал министр на заседании коллегии Минобороны РФ.

В том числе, продолжил Шойгу, порядка пяти тысяч военных готовы применять такие высокотехнологичные вооружения, как танки Т-90М "Прорыв", БМП-2М с боевым модулем "Бережок", БМП-3, а также различные комплексы БПЛА.

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Ранее Шойгу пообещал предельно жёсткую реакцию на теракты Киева, подобные атаке украинских диверсантов на мирных граждан в Белгородской области.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Евгения Колесникова
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