Пять тысяч военных РФ подготовлены для применения танков Т-90М "Прорыв", заявил Шойгу

Свыше 120 тысяч российских военных прошли обучение с начала спецоперации на Украине. Такое заявление сделал глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.

"С начала специальной военной операции прошли обучение более 120 тысяч военнослужащих. Непосредственно для группировок войск и вновь формируемых соединений и воинских частей подготовлено более 21 тысячи специалистов", — сказал министр на заседании коллегии Минобороны РФ.

В том числе, продолжил Шойгу, порядка пяти тысяч военных готовы применять такие высокотехнологичные вооружения, как танки Т-90М "Прорыв", БМП-2М с боевым модулем "Бережок", БМП-3, а также различные комплексы БПЛА.