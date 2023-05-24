Шойгу пообещал предельно жёсткую реакцию на теракты Киева

Российские военные продолжат оперативно и предельно жёстко реагировать на теракты Киева, подобные атаке диверсантов на мирных граждан в Белгородской области. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жёстко", — отметил Шойгу на заседании коллегии ведомства.