Регион

Уведомления отключены

24 мая, 10:45

Шойгу пообещал предельно жёсткую реакцию на теракты Киева

Российские военные продолжат оперативно и предельно жёстко реагировать на теракты Киева, подобные атаке диверсантов на мирных граждан в Белгородской области. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жёстко", — отметил Шойгу на заседании коллегии ведомства.

Он напомнил, что 22 мая украинское националистическое формирование вторглось на территорию России в районе пункта пропуска "Козинка" Белгородской области, но российские силовики и военные разгромили диверсантов и отбросили их назад на территорию Украины.

Житель села Глотово рассказал Лайфу, как диверсанты изрешетили пулями его авто: выжить удалось чудом

Житель села Глотово рассказал Лайфу, как диверсанты изрешетили пулями его авто: выжить удалось чудом

Напомним, 22 мая на Белгородскую область была совершена атака украинской ДРГ. Российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику и захватить трофейную американскую бронемашину. К сожалению, в результате действий ВСУ пострадало более десяти мирных жителей, а также погиб один человек.

Песков — об отражении атак украинской ДРГ: Военные РФ выполняют свою работу

Песков — об отражении атак украинской ДРГ: Военные РФ выполняют свою работу

Обложка ©

ТАСС / Вадим Савицкий

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Сергей Шойгу
  • Минобороны РФ
  • Белгородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров