Шойгу пообещал предельно жёсткую реакцию на теракты Киева
Российские военные продолжат оперативно и предельно жёстко реагировать на теракты Киева, подобные атаке диверсантов на мирных граждан в Белгородской области. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жёстко", — отметил Шойгу на заседании коллегии ведомства.
Он напомнил, что 22 мая украинское националистическое формирование вторглось на территорию России в районе пункта пропуска "Козинка" Белгородской области, но российские силовики и военные разгромили диверсантов и отбросили их назад на территорию Украины.
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Напомним, 22 мая на Белгородскую область была совершена атака украинской ДРГ. Российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику и захватить трофейную американскую бронемашину. К сожалению, в результате действий ВСУ пострадало более десяти мирных жителей, а также погиб один человек.
ТАСС / Вадим Савицкий