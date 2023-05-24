Песков — об отражении атак украинской ДРГ: Военные РФ выполняют свою работу

В Белгородской области военные и пограничники РФ выполняют свою работу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаки украинской ДРГ на регион.

На встрече с журналистами представители СМИ спросили его о том, не вызывают ли у Кремля опасения нападения на российские регионы с украинской стороны.