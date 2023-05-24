Песков — об отражении атак украинской ДРГ: Военные РФ выполняют свою работу
В Белгородской области военные и пограничники РФ выполняют свою работу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаки украинской ДРГ на регион.
На встрече с журналистами представители СМИ спросили его о том, не вызывают ли у Кремля опасения нападения на российские регионы с украинской стороны.
"Наши военные, наши пограничники и соответствующие службы выполняют свою работу", — прокомментировал пресс-секретарь главы государства.
Напомним, 22 мая Белгородскую область атаковала украинская ДРГ. Российские военные уничтожили более 70 диверсантов, а также их технику. Захвачена трофейная американская бронемашина. В результате атак ДРГ пострадали более десяти мирных жителей, ещё один человек погиб. МВД РФ объявило в розыск одного из напавших на Белгородскую область диверсантов.