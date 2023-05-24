МВД РФ объявило в розыск одного из напавших на Белгородскую область диверсантов

МВД России объявило в розыск члена легиона "Свобода России"* Максимилиана Андронникова. Он входил в состав украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), которая организовала атаку на Белгородскую область.

"Андронников Максимилиан Александрович разыскивается по статье УК РФ", — сказано в базе ведомства без указания статьи.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Андронников является одним из предполагаемых участников украинской ДРГ, проникшей несколько дней назад на территорию Белгородской области.