МВД РФ объявило в розыск одного из напавших на Белгородскую область диверсантов
МВД России объявило в розыск члена легиона "Свобода России"* Максимилиана Андронникова. Он входил в состав украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), которая организовала атаку на Белгородскую область.
"Андронников Максимилиан Александрович разыскивается по статье УК РФ", — сказано в базе ведомства без указания статьи.
Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Андронников является одним из предполагаемых участников украинской ДРГ, проникшей несколько дней назад на территорию Белгородской области.
Напомним, 22 мая Белгородскую область атаковала украинская ДРГ. Российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику и захватить трофейную американскую бронемашину. В результате действий ДРГ пострадало более десяти мирных жителей, а также погиб один человек. В ООН на атаку украинцев на мирных жителей РФ отреагировали очень сдержанно. А житель белгородского села Глотово рассказал Лайфу, как его машину расстреляли в упор украинские диверсанты.
* Внесён в список террористических и экстремистских организаций.
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