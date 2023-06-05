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Регион
Опубликовано 5 июня 2023, 11:50
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Пушилин назвал ситуацию на флангах под Артёмовском тяжёлой, но контролируемой

Ситуация на флангах под Артёмовском (украинское название — Бахмут) остаётся тяжёлой, но контролируемой. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин, добавив, что ВСУ продолжают обстрелы города.

"Мы видим, что противник продолжает обстрелы, то есть, может быть, без каких-то чрезмерных активных действий в плане продвижения живой силы, но с использованием артиллерии это по факту происходит", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Пушилин показал, как будет выглядеть медаль "За освобождение Артёмовска"
Пушилин показал, как будет выглядеть медаль "За освобождение Артёмовска"

Напомним, Артёмовск был полностью освобождён 20 мая. В операции, продлившейся 224 дня, принимали участие ЧВК "Вагнер", а также авиация и артиллерия Южной группировки войск. В июне Киеву всё же пришлось признать приостановку продвижения украинских подразделений в районе Артёмовска.

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ТАСС

Александра Вишнякова
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