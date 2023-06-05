Пушилин назвал ситуацию на флангах под Артёмовском тяжёлой, но контролируемой
Ситуация на флангах под Артёмовском (украинское название — Бахмут) остаётся тяжёлой, но контролируемой. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин, добавив, что ВСУ продолжают обстрелы города.
"Мы видим, что противник продолжает обстрелы, то есть, может быть, без каких-то чрезмерных активных действий в плане продвижения живой силы, но с использованием артиллерии это по факту происходит", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, Артёмовск был полностью освобождён 20 мая. В операции, продлившейся 224 дня, принимали участие ЧВК "Вагнер", а также авиация и артиллерия Южной группировки войск. В июне Киеву всё же пришлось признать приостановку продвижения украинских подразделений в районе Артёмовска.
ТАСС