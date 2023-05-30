Пушилин показал, как будет выглядеть медаль "За освобождение Артёмовска"

Врио главы ДНР Денис Пушилин подписал указ об учреждении медали "За освобождение Артёмовска" (украинское название — Бахмут). В документе говорится, что награды удостаиваются бойцы, участвовавшие в боях с 24 февраля 2022 года по 20 мая 2023 года, также медалью награждаются сапёры, которые разминировали или будут разминировать город.