Пушилин показал, как будет выглядеть медаль "За освобождение Артёмовска"
Врио главы ДНР Денис Пушилин подписал указ об учреждении медали "За освобождение Артёмовска" (украинское название — Бахмут). В документе говорится, что награды удостаиваются бойцы, участвовавшие в боях с 24 февраля 2022 года по 20 мая 2023 года, также медалью награждаются сапёры, которые разминировали или будут разминировать город.
Также в указе Пушилина опубликован макет медали. На её лицевой стороне изображены корона Российской империи, герб ДНР, а также лента с надписью "Артёмовск". На оборотной стороне есть надпись "За освобождение Артёмовска" и дата освобождения города.
Пушилин учредил медаль за освобождение Артёмовска. Фото © Telegram / ДНР Онлайн
Напомним, Артёмовск был полностью освобождён 20 мая. В операции, продлившейся 224 дня, принимали участие ЧВК "Вагнер", авиация и артиллерия Южной группировки войск. Врио главы ДНР Денис Пушилин уже водрузил флаг ДНР над одним из зданий Артёмовска. Он поблагодарил бойцов, принимавших участие в освобождении города.
ТАСС / Егор Алеев