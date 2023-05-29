Пригожин показал видео с завода шампанских вин в освобождённом Артёмовске
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин показал видео с завода шампанских вин в освобождённом Артёмовске (украинское название — Бахмут). Видео опубликовала его пресс-служба.
Евгений Пригожин показал склад завода шампанских вин в Артёмовске. Видео © Telegram / Пресс-служба Пригожина
"Передаём военным нашим те места, где мы находились длительное время. Это в том числе склады завода шампанских вин. Всё убрано, всё почищено, все клети пронумерованы, все бутылки лежат на месте", — сказал Пригожин и добавил, что две фуры были отгружены для украинских женщин на 8 Марта.
Также основатель ЧВК "Вагнер" заявил, что завод — это частная собственность и его владелец сможет забрать шампанское. Кроме того, по словам Пригожина, его бойцы случайно разбили одну бутылку во время сражения за Артёмовск. Деньги за спиртное он пообещал оставить на полочке.
Артёмовский завод шампанских вин — одно из крупнейших предприятий в Восточной Европе по производству игристых вин классическим бутылочным методом. Основан в 1950 году. Весь цикл производства на предприятии расположен под землёй на глубине свыше 72 метров в гипсовых выработках, добыча гипса в которых началась ещё в середине XVIII столетия.
Напомним, город был полностью освобождён 20 мая. В операции, продлившейся 224 дня, принимала участие ЧВК "Вагнер", а также авиация и артиллерия Южной группировки войск. Врио главы ДНР Денис Пушилин уже водрузил флаг ДНР над одним из зданий Артёмовска. Он поблагодарил бойцов, принимавших участие в освобождении города, отметив, что они "сделали невозможное", а позже учредил медаль "За освобождение Артёмовска".
Telegram / Пресс-служба Пригожина