Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин показал видео с завода шампанских вин в освобождённом Артёмовске (украинское название — Бахмут). Видео опубликовала его пресс-служба.

Евгений Пригожин показал склад завода шампанских вин в Артёмовске. Видео © Telegram / Пресс-служба Пригожина

"Передаём военным нашим те места, где мы находились длительное время. Это в том числе склады завода шампанских вин. Всё убрано, всё почищено, все клети пронумерованы, все бутылки лежат на месте", — сказал Пригожин и добавил, что две фуры были отгружены для украинских женщин на 8 Марта.

Также основатель ЧВК "Вагнер" заявил, что завод — это частная собственность и его владелец сможет забрать шампанское. Кроме того, по словам Пригожина, его бойцы случайно разбили одну бутылку во время сражения за Артёмовск. Деньги за спиртное он пообещал оставить на полочке.