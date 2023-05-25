Пушилин учредил медаль "За освобождение Артёмовска"
Пушилин подписал закон об учреждении медали ДНР "За освобождение Артёмовска"
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал закон об учреждении медали ДНР "За освобождение Артёмовска". Соответствующая информация размещена на сайте главы региона.
"Учредить государственную награду Донецкой Народной Республики — медаль "За освобождение Артёмовска", — сказано в документе.
Напомним, Артёмовск был полностью освобождён 20 мая. В операции, продлившейся 224 дня, принимали участие ЧВК "Вагнер", а также авиация и артиллерия Южной группировки войск. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин уже водрузил флаг ДНР над одним из зданий Артёмовска. Он поблагодарил бойцов, принимавших участие в освобождении города, отметив, что они "сделали невозможное".
t.me / Пушилин Д.В.