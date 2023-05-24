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24 мая, 09:23

В Артёмовске начала работать российская полиция

Российские полицейские начали работу в освобождённом Артёмовске в ДНР. Сотрудники МВД проверят, остались ли в городе мирные жители. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

"С сегодняшнего дня мы завели туда Министерство внутренних дел", сказал Пушилин в эфире "Соловьёв Live".

По его словам, позже в Артёмовск прибудут сотрудники других служб, в том числе МЧС, и начнутся работы по разминированию.

Названы три города, которые вскоре могут быть освобождены вслед за Артёмовском

Названы три города, которые вскоре могут быть освобождены вслед за Артёмовском

Напомним, Артёмовск был полностью освобождён 20 мая. В операции, продлившейся 224 дня, принимали участие ЧВК "Вагнер", а также авиация и артиллерия Южной группировки войск. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин уже водрузил флаг ДНР над одним из зданий Артёмовска. Он поблагодарил бойцов, принимавших участие в освобождении города, отметив, что они "сделали невозможное".

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Александра Вишнякова
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