В Артёмовске начала работать российская полиция

Российские полицейские начали работу в освобождённом Артёмовске в ДНР. Сотрудники МВД проверят, остались ли в городе мирные жители. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

"С сегодняшнего дня мы завели туда Министерство внутренних дел", — сказал Пушилин в эфире "Соловьёв Live".