В Артёмовске начала работать российская полиция
Российские полицейские начали работу в освобождённом Артёмовске в ДНР. Сотрудники МВД проверят, остались ли в городе мирные жители. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин.
"С сегодняшнего дня мы завели туда Министерство внутренних дел", — сказал Пушилин в эфире "Соловьёв Live".
По его словам, позже в Артёмовск прибудут сотрудники других служб, в том числе МЧС, и начнутся работы по разминированию.
Напомним, Артёмовск был полностью освобождён 20 мая. В операции, продлившейся 224 дня, принимали участие ЧВК "Вагнер", а также авиация и артиллерия Южной группировки войск. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин уже водрузил флаг ДНР над одним из зданий Артёмовска. Он поблагодарил бойцов, принимавших участие в освобождении города, отметив, что они "сделали невозможное".
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