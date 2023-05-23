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Опубликовано 23 мая 2023, 15:40
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Названы три города, которые вскоре могут быть освобождены вслед за Артёмовском

Глава ДНР Пушилин: Открываются плацдармы на Краматорск, Константиновку и Славянск

После взятия Артёмовска (Бахмута) у российских подразделений открывается новый плацдарм на Краматорск, Константиновку и Славянск. Об этом сообщил во вторник врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, который сегодня посетил освобождённые территории и провёл стрим-трансляцию у себя в телеграмме.

Он отметил, что в городе предстоит выполнить много работы по разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся снарядов, а уже затем можно будет двигаться дальше.

"Мы видим плацдарм на Краматорск, до которого рукой подать, плацдарм на Константиновку и плацдарм на Славянск", проанонсировал Пушилин, отметив, что окончательное решение по маршруту дальнейшего продвижения, разумеется, за военным командованием.

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Напомним, 20 мая российские военные полностью освободили Артёмовск, который Киев гордо величал "фортеця Бахмут" (крепость). В операции отличились бойцы ЧВК "Вагнер", а также авиация и артиллеристы Южной группировки войск. Бои продолжались 224 дня.

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ТАСС / Пресс-служба Конкорд

Марина Калегина
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