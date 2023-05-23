Названы три города, которые вскоре могут быть освобождены вслед за Артёмовском
Глава ДНР Пушилин: Открываются плацдармы на Краматорск, Константиновку и Славянск
После взятия Артёмовска (Бахмута) у российских подразделений открывается новый плацдарм на Краматорск, Константиновку и Славянск. Об этом сообщил во вторник врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, который сегодня посетил освобождённые территории и провёл стрим-трансляцию у себя в телеграмме.
Он отметил, что в городе предстоит выполнить много работы по разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся снарядов, а уже затем можно будет двигаться дальше.
"Мы видим плацдарм на Краматорск, до которого рукой подать, плацдарм на Константиновку и плацдарм на Славянск", — проанонсировал Пушилин, отметив, что окончательное решение по маршруту дальнейшего продвижения, разумеется, за военным командованием.
Напомним, 20 мая российские военные полностью освободили Артёмовск, который Киев гордо величал "фортеця Бахмут" (крепость). В операции отличились бойцы ЧВК "Вагнер", а также авиация и артиллеристы Южной группировки войск. Бои продолжались 224 дня.
ТАСС / Пресс-служба Конкорд