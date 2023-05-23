Пушилин лично водрузил флаг ДНР над Артёмовском
Пушилин водрузил флаг ДНР над освобождённым Артёмовском
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин водрузил флаг над одним из зданий Артёмовска (Бахмута). Он поблагодарил бойцов, принимавших участие в освобождении города, отметив, что они "сделали невозможное". Соответствующие кадры опубликованы в его телеграм-канале.
Денис Пушилин водрузил флаг ДНР над Артёмовском. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.
"Символичный, но очень важный момент: флаг ДНР в освобождённом городе Артёмовске, на одном из немногих уцелевших административных зданий. Ребята, вы сделали невозможное. Ну, двигаемся дальше к всеобъемлющей победе России. Ура!" — сказал он.
Глава региона осмотрел город и оценил масштаб разрушений. Он признался, что ему уже интересно, как он будет выглядеть после восстановления, а также подчеркнул, что противник старался стереть город с лица земли.
Пушилин отметил, что эта земля уже натерпелась многого в период Великой Отечественной и других войн, но всё равно остаётся русской.
"Теперь уже вновь российский город Артёмовск будем восстанавливать. Опыт есть, команда есть, поддержка со всей России есть — справимся", — добавил глава региона.
Напомним, Артёмовск был полностью освобождён 20 мая. В операции, продлившейся 224 дня, принимали участие ЧВК "Вагнер", а также авиация и артиллерия Южной группировки войск. Президент Украины Владимир Зеленский уже признал потерю города, хоть и назвал поражение ВСУ незначительным. Примечательно, что ранее он высказывал другие оценки, пророчив создание в населённом пункте плацдарма для дальнейшего наступления ВС РФ.
ТАСС / Николай Тришин