Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин водрузил флаг над одним из зданий Артёмовска (Бахмута). Он поблагодарил бойцов, принимавших участие в освобождении города, отметив, что они "сделали невозможное". Соответствующие кадры опубликованы в его телеграм-канале.

Денис Пушилин водрузил флаг ДНР над Артёмовском. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

"Символичный, но очень важный момент: флаг ДНР в освобождённом городе Артёмовске, на одном из немногих уцелевших административных зданий. Ребята, вы сделали невозможное. Ну, двигаемся дальше к всеобъемлющей победе России. Ура!" — сказал он.

Глава региона осмотрел город и оценил масштаб разрушений. Он признался, что ему уже интересно, как он будет выглядеть после восстановления, а также подчеркнул, что противник старался стереть город с лица земли.

Пушилин отметил, что эта земля уже натерпелась многого в период Великой Отечественной и других войн, но всё равно остаётся русской.