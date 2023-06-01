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1 июня, 13:20

Киев признал приостановку движения ВСУ у Артёмовска

Генерал Сырский признал приостановку движения ВСУ на флангах у Артёмовска

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский признал приостановку продвижения украинских подразделений в районе Артёмовска в ДНР.

"В течение нескольких прошлых дней продвижение на флангах [Артёмовска] было приостановлено, поскольку там выполнялись другие важные задачи", заявил он изданию "Украинская правда".

Сырский добавил, что командование приняло меры для "восстановления боеспособности частей".

Военный эксперт пояснил, почему важна была победа в Артёмовске

Военный эксперт пояснил, почему важна была победа в Артёмовске

Напомним, Артёмовск (украинское название — Бахмут) был полностью освобождён 20 мая. В операции, продлившейся 224 дня, принимали участие ЧВК "Вагнер", а также авиация и артиллерия Южной группировки войск. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин водрузил флаг ДНР над одним из зданий города, а также учредил медаль "За освобождение Артёмовска".

Обложка ©

Getty Images / Andre Alves

Александра Вишнякова
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