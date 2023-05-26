Военный эксперт пояснил, почему важна была победа в Артёмовске

Освобождение Артёмовска имеет в первую очередь оперативно-тактическое значение, если говорить о плане развития будущих операций по окончательному слому оборонительных рубежей ВСУ, которые возводились в Донбассе на протяжении восьми лет и укреплялись в течение года. Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Алексей Леонков объяснил значимость освобождения Артёмовска. Видео © YouTube / "Дайте сказать!"

"Это я говорю про рубежи, например, в Славянске и Краматорске. Они [ВСУ] эти города превращают в некие укрепрайоны. Победа в Артёмовске имеет огромное значение в том плане, что противник привлёк силы для удержания этого города, чтобы опрокинуть наши усилия примерно, по разным оценкам, в десять, а то и даже в двадцать раз превышающие силы тех, кто этот город штурмовал", — сказал он.

По мнению Леонкова, ключевую роль в освобождении Артёмовска сыграли качество подготовки, слаженность между подразделениями ЧВК "Вагнер" и ВС РФ. Успеха удалось достичь, даже несмотря на численное превосходство со стороны противника.

"Противник традиционно прикрывался мирными гражданами в том же городе Часов Яр или в Константиновке... Несмотря на это, они всё равно проиграли. Они, конечно, придумали такую вещь, что они сковывают значительные силы, как они говорили натовским кураторам, которые позволят подготовить то самое контрнаступление, которое решит исход сражения, заставит Россию принять условия заморозки конфликта, заставит принять план Зеленского. Как бы вот такой план у них вырисовывался", — подчеркнул военный эксперт.

Как он указал, у Киева были большие планы на Артёмовск. Город находится в центре укрепрайона, который ВСУ создавали. В Киеве понимали, что прямое боевое столкновение не приведёт к победе Украины, считает Леонков. Расчёт противника был не на военную победу, а на попытку подорвать РФ изнутри. Украинские власти на это всегда делали ставку, но у них ничего не получилось, полагает военный эксперт.