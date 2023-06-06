В Минобороны России опровергли данные о том, что российские войска якобы отступили из села Берховка, которое расположено в пригороде Артёмовска (украинское название — Бахмут). Как заверили в ведомстве, населённый пункт находится под полным контролем наших военных.

Видео из Берховки, находящейся под контролем ВС РФ. Видео © Telegram / Минобороны России

"Сообщение отдельных источников о якобы оставлении российскими войсками Берховки не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

Также министерство опубликовало видео, снятое военными. Они утверждают, что стоят в Берховке и у них "всё в порядке".