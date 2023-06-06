Минобороны опровергло фейки об отступлении из Берховки
Минобороны РФ: Берховку под Артёмовском полностью контролируют российские войска
В Минобороны России опровергли данные о том, что российские войска якобы отступили из села Берховка, которое расположено в пригороде Артёмовска (украинское название — Бахмут). Как заверили в ведомстве, населённый пункт находится под полным контролем наших военных.
Видео из Берховки, находящейся под контролем ВС РФ. Видео © Telegram / Минобороны России
"Сообщение отдельных источников о якобы оставлении российскими войсками Берховки не соответствует действительности", — говорится в сообщении.
Также министерство опубликовало видео, снятое военными. Они утверждают, что стоят в Берховке и у них "всё в порядке".
Ранее сообщалось, что российские военные отбили четыре атаки ВСУ под Артёмовском. По данным Минобороны, 5-я горно-штурмовая бригада ВСУ пыталась атаковать в направлении села Клещеевка, а 77-я аэромобильная бригада — в направлении Берховки.
Кадр из видео Telegram / Минобороны России