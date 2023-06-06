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6 июня, 15:28

"Стоим, всё в порядке": Минобороны опровергло фейки об отступлении из Берховки

Минобороны РФ: Берховку под Артёмовском полностью контролируют российские войска

В Минобороны России опровергли данные о том, что российские войска якобы отступили из села Берховка, которое расположено в пригороде Артёмовска (украинское название — Бахмут). Как заверили в ведомстве, населённый пункт находится под полным контролем наших военных.

Видео из Берховки, находящейся под контролем ВС РФ. Видео © Telegram / Минобороны России

"Сообщение отдельных источников о якобы оставлении российскими войсками Берховки не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

Также министерство опубликовало видео, снятое военными. Они утверждают, что стоят в Берховке и у них "всё в порядке".

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Ранее сообщалось, что российские военные отбили четыре атаки ВСУ под Артёмовском. По данным Минобороны, 5-я горно-штурмовая бригада ВСУ пыталась атаковать в направлении села Клещеевка, а 77-я аэромобильная бригада — в направлении Берховки.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Минобороны России

Наталья Исакова
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