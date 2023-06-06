Российские военные отбили четыре атаки ВСУ под Артёмовском

Военные РФ отбили четыре атаки Вооружённых сил Украины на Артёмовском направлении. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Артёмовска активными действиями Южной группировки войск успешно отражены четыре попытки наступления... Обхода и вклинения в нашу оборону противника не допущено", — доложил он.

Конашенков уточнил, что 5-я горно-штурмовая бригада ВСУ пыталась атаковать в направлении села Клещеевка, а 77-я аэромобильная бригада — в направлении Берховки.