Российские военные отбили четыре атаки ВСУ под Артёмовском
Армия России отбила четыре попытки наступления ВСУ на Артёмовском направлении
Военные РФ отбили четыре атаки Вооружённых сил Украины на Артёмовском направлении. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе города Артёмовска активными действиями Южной группировки войск успешно отражены четыре попытки наступления... Обхода и вклинения в нашу оборону противника не допущено", — доложил он.
Конашенков уточнил, что 5-я горно-штурмовая бригада ВСУ пыталась атаковать в направлении села Клещеевка, а 77-я аэромобильная бригада — в направлении Берховки.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли высокоточный удар по одному из центров принятия решений ВСУ. Как подчеркнул Конашенков, цель удара достигнута, объект поражён.