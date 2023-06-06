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Регион
Опубликовано 6 июня 2023, 03:00
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Группировка "Центр" нанесла удары по бригаде ВСУ, пытавшейся вернуть позиции

Минобороны: Штурмовики Су-25 ударили ракетами по 81-й аэромобильной бригаде ВСУ

81-й аэромобильная бригада Вооружённых сил Украины (ВСУ) попыталась контратаковать на Краснолиманском направлении, однако штурмовики Су-25 группировки войск "Центр" сорвали попытки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"Штурмовики Су-25 группировки войск "Центр" нанесли ракетные удары по трём группам 81-й аэромобильной бригады ВСУ, предпринявшим попытки вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении", — цитирует ТАСС Савчука.

Как рассказал Савчук, экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили бомбами по складу боеприпасов, командно-наблюдательному пункту и шести опорным пунктам ВСУ. Точки поражения находились в районах Петровского, Невского и Торского. Артиллерийский огонь уничтожил позиции 66-й отдельной механизированной бригады украинских войск на Сватовском направлении.

Гаубицы Д-30 и "Мста-Б" и четыре грузовика подвоза боеприпасов ВСУ уничтожены в ходе контрбатарейной борьбы. По словам начальника пресс-центра, в районе населённого пункта Нововодяное российскими ЗРК поражены БПЛА противника и снаряд РСЗО HIMARS.

Группировка "Восток" сорвала наступление ВСУ на Южно-Донецком направлении
Группировка "Восток" сорвала наступление ВСУ на Южно-Донецком направлении

Как ранее писал Лайф, кандидат в президенты США Кеннеди оценил потери ВСУ в сотни тысяч. В этой связи он обвинил Вашингтон в сокрытии реальных потерь ВСУ, приведя в пример ложь американских властей о жертвах пандемии коронавируса и войны в Ираке.

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Flickr / ВСУ

Арина Родионова
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