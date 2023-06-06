Украинская армия потеряла в ходе боевых действий около 350 тысяx бойцов. Такие данные озвучил племянник экс-главы Белого дома, кандидат в президенты США, адвокат Роберт Кеннеди – младший.

"По некоторым данным, на фронте уже погибло примерно 350 тысяч украинцев. И нам об этом не говорят", — сообщил он в эфире телеканала Fox News.

В этой связи Кеннеди обвинил Вашингтон в сокрытии реальных потерь ВСУ, приведя в пример ложь американских властей о жертвах пандемии коронавируса и во время войны в Ираке. Он также выразил мнение, что и киевские власти скрывают реальные данные о потерях на фронте.

Ложь американских властей заключается не только в сокрытии данных о потерях ВСУ: Кеннеди заявил, что США скрывают истинные причины украинского конфликта от американцев. По его словам, неоконсерваторы в Белом доме "готовили и провоцировали этот конфликт на протяжении десяти лет", а теперь избегают всех путей его урегулирования.