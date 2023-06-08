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Регион
Опубликовано 8 июня 2023, 02:38
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Российский "Солнцепек" сжёг украинские опорные пункты под Артёмовском

МО РФ: Российский "Солнцепёк" поразил украинские опорные пункты под Артёмовском

В ходе специальной военной операции на Украине российские военные поразили украинские опорные пункты в Артёмовском районе Донецкой Народной Республики. Как рассказал начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Вадим Астафьев, цель была достигнута с помощью применения системы "Солнцепёк".

"Залпом из тяжёлой огнемётной системы "Солнцепёк" нанесено поражение по опорным пунктам 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе сёл Кирово и Дружба", — приводит его слова РИА "Новости".

Минобороны показало видео уничтожения техники ВСУ под Донецком
Минобороны показало видео уничтожения техники ВСУ под Донецком

Как сообщал ранее Лайф, ВСУ пытались прорвать оборону под Артёмовском, но потерпели неудачу. В ходе боёв за сутки российские военные уничтожили там до 415 украинских бойцов.

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vk.com / Минобороны РФ

Оксана Попова
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