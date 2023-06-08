Российский "Солнцепек" сжёг украинские опорные пункты под Артёмовском
МО РФ: Российский "Солнцепёк" поразил украинские опорные пункты под Артёмовском
В ходе специальной военной операции на Украине российские военные поразили украинские опорные пункты в Артёмовском районе Донецкой Народной Республики. Как рассказал начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Вадим Астафьев, цель была достигнута с помощью применения системы "Солнцепёк".
"Залпом из тяжёлой огнемётной системы "Солнцепёк" нанесено поражение по опорным пунктам 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе сёл Кирово и Дружба", — приводит его слова РИА "Новости".
Как сообщал ранее Лайф, ВСУ пытались прорвать оборону под Артёмовском, но потерпели неудачу. В ходе боёв за сутки российские военные уничтожили там до 415 украинских бойцов.
vk.com / Минобороны РФ