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Регион
Опубликовано 8 июня 2023, 12:56
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Шойгу озвучил потери ВСУ в результате новой провальной попытки наступления

Шойгу: ВСУ в ходе боя на Запорожском направлении потеряли до 350 военных

Вооружённые силы Украины при попытке атаковать на Запорожском направлении ночью 8 июня потеряли 30 танков и до 350 военных. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"В результате двухчасового боя противник потерял 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек личного состава. Таким образом, специально подготовленные резервные силы противника для осуществления этого прорыва свою задачу не выполнили", — отметил он.

Всего же за вчерашние сутки, 7 июня, украинские потери составили 945 человек личного состава, 33 танка, 28 БМП, 38 боевых бронированных машин, 3 САУ Krab.

Шойгу заявил об огромных потерях ВСУ в начавшемся контрнаступлении
Шойгу заявил об огромных потерях ВСУ в начавшемся контрнаступлении

Напомним, ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о начале контрнаступления Украины, которое оборачивается для украинских войск огромными потерями. Так, только за три дня — 4, 5 и 6 июня — ВСУ лишились до 3715 военнослужащих и десятков единиц военной техники. А сегодня, 8 июня, стало известно о ещё одной провальной попытке украинских войск прорвать российскую оборону. При этом в Киеве продолжают открещиваться от масштабного контрнаступления.

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Getty Images / Vincenzo Circosta

Александра Вишнякова
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