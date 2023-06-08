Шойгу озвучил потери ВСУ в результате новой провальной попытки наступления

Вооружённые силы Украины при попытке атаковать на Запорожском направлении ночью 8 июня потеряли 30 танков и до 350 военных. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"В результате двухчасового боя противник потерял 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек личного состава. Таким образом, специально подготовленные резервные силы противника для осуществления этого прорыва свою задачу не выполнили", — отметил он.