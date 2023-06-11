Шойгу вручил госнаграды военнослужащим, отличившимся в ходе СВО

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды — медали "Золотая Звезда" — российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции. Как уточнили в военном ведомстве, церемония прошла в Национальном центре управления обороной РФ.

Сергей Шойгу вручил госнаграды участникам спецоперации. Видео © t.me / mod_russia

"Страна по достоинству оценила ваши заслуги. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему Отечеству и народу", — сказал Шойгу.

Так, медали "Золотая Звезда" был удостоен командир роты старший лейтенант Нурсултан Муссагалеев. Офицер вместе с подчинёнными обнаружил большое количество живой силы и техники противника. В итоге рота Муссагалеева в ходе двухчасового неравного боя уничтожила 19 единиц техники врага, что заставило противника отступить. Кроме того, звезда Героя России была вручена командиру танка старшему сержанту Николаю Матреницкому. Его экипаж сдержал наступление превосходящих сил противника на одном из тактических направлений. Враг, потеряв два танка и две боевые машины пехоты, был отброшен на исходные позиции.