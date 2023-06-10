Российские войска обратили бойцов ВСУ в бегство при попытке атаковать в Запорожье

Российская армия отразила очередную попытку атаки ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщил глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Практически всю ночь южнее города Орехова продолжались ожесточённые бои. Наступление украинских войск было остановлено. Атака отражена. Противник отступил и понёс несоизмеримые потери", — отметил он в разговоре с РИА "Новости".

Рогов добавил, что накануне ВСУ провели артподготовку, устроив мощный обстрел из тяжёлых орудий, а затем перебросили бронетехнику и личный состав на линию фронта с целью наступления. Однако украинским военным не удалось добиться каких-либо результатов при попытке прорваться к российским позициям.