Российские войска обратили бойцов ВСУ в бегство при попытке атаковать в Запорожье
Рогов: ВС РФ отбили новую ночную атаку ВСУ под Ореховом в Запорожской области
Российская армия отразила очередную попытку атаки ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщил глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Практически всю ночь южнее города Орехова продолжались ожесточённые бои. Наступление украинских войск было остановлено. Атака отражена. Противник отступил и понёс несоизмеримые потери", — отметил он в разговоре с РИА "Новости".
Рогов добавил, что накануне ВСУ провели артподготовку, устроив мощный обстрел из тяжёлых орудий, а затем перебросили бронетехнику и личный состав на линию фронта с целью наступления. Однако украинским военным не удалось добиться каких-либо результатов при попытке прорваться к российским позициям.
Ранее президент России Владимир Путин подтвердил Лайфу, что контрнаступление ВСУ началось, однако ни на одном участке фронта противник не достиг поставленной задачи. Глава государства объяснил провал вражеских войск мужеством и героизмом участников СВО.
ТАСС / Станислав Красильников