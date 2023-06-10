Какие первые итоги контрнаступления ВСУ В начале июня украинские войска начали наступление, которое они так долго анонсировали. Добиться успеха на начальном этапе у ВСУ не получилось, что заставляет Запад задуматься о будущем Украины. 108609 108609 Боевая работа расчётов реактивной системы залпового огня "Град". Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Киев отрицает начало контрнаступления, однако боевые действия в Донбассе и Запорожской области говорят об обратном. Пока украинские боевики предпринимают безуспешные попытки выбить российские войска с позиций.

Об использовании стратегических резервов ВСУ заявил и глава России Владимир Путин. "Последние дни у ВСУ наблюдаются значительные потери, которые превышают "классический" показатель. У России пока не хватает современных вооружений, однако ОПК развивается быстро. Все поставленные перед оборонкой задачи будут выполнены", — отметил российский президент. Также он добавил, что все предпринятые попытки контрнаступления провалились.

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Стоит напомнить, что Украина ведёт наступление сразу по нескольким направлениям, в том числе и на "старую" Россию. Нельзя не связать бои в Белгородской области с происходящим в Новороссии.

Провалы в Запорожье

Как и предполагалось, активизация ВСУ будет в Запорожской области. Американский институт изучения войны, который невозможно обвинить в любви к России, признаёт, что наступление началось 4 июня. Успехи у нас есть! И американские исследователи это подтверждают. По их словам, Украина потеряла старую советскую технику, а также пригнанную из западных стран. Что самое главное — ВСУ лишается высокопоставленных боевиков.

ВСУ лишается высокопоставленных боевиков. Фото © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

8 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинские подразделения попытались на Запорожском направлении прорвать оборону силами до 1500 человек с поддержкой техники. За два часа боя противник лишился до 350 человек, 30 танков и 11 боевых машин и был отброшен.

Горят на запорожских полях и в донецких степях и немецкие танки Leopard 2, на которые ВСУ возлагали особые надежды. Командование приняло решение обойти минные поля и фортификационные сооружения по дорогам общего пользования. Для нас это хороший вариант, так как артиллерия чётко отрабатывает по таким целям.

Какой был план у армии Украины

Киевский режим считал, что быстро начнёт наступление, сломает оборону и выйдет к Азовскому морю. Планы были нарушены работой наших ВКС. Почти каждый день наносятся удары по складам и пунктам управления. Идти без боеприпасов в наступление — самоубийство.

9 июня Минобороны РФ отчиталось, что был нанесён групповой удар по складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства. Все цели были поражены.

Cамоходная артиллерийская установка (САУ) 2С1 "Гвоздика". Фото © ТАСС / Николай Тришин

Кстати, сейчас на Украине действует уголовная ответственность за съёмку поражённых объектов. Это крайне удобно, так как можно скрывать потери. Удобно, что о разбитом складе в Запорожье не узнают в Киеве.

Противник тоже работает у себя в тылу. Например, ищет большое количество медицинских работников. В июне в телеграм-каналах появились вакансии в 102-ю бригаду ТрО. Боевикам срочно требуются хирурги, фельдшеры, санитарные инструкторы. Стоит напомнить, что они стояли на Запорожском направлении.

Ситуация в Донбассе

На территории Донецкой Народной Республики также продолжаются бои. По данным Минобороны, 8 июня противник предпринял шесть атак вблизи Химика, Красногоровки, Первомайского и Марьинки. Все попытки прорваться были успешно ликвидированы. Уничтожено до 410 военнослужащих Украины и несколько единиц техники, в том числе и производства США.

На Бахмуте боевики пытаются прорвать фланги, но пока безуспешно.

— Враг усиленно давит в районе Берховки, пытаясь обойти наш фланг и выйти в Артёмовск. Ситуация тяжёлая, но не критическая. В районе Клещеевки идут ожесточённые бои. Наносятся удары по тылам в Часове Яре, — рассказал Лайфу военный эксперт Александр Матюшин.

Есть ли перспективы у контрнаступления ВСУ

ВСУ пытаются переломить ситуацию. Обучение западными инструкторами украинских военнослужащих, поставки современной техники, разведка и разработка плана наступления — важнейшие факторы успеха. Но и Россия не сидела сложа руки, поэтому успешно отбивает атаки. Тем более в бой вводится наша современная техника. Заметна и активизация авиации.

— Глядя на то, что сейчас происходит на фронтах и непосредственно на Запорожском направлении, складывается впечатление, что противник либо ещё не начал реальное контрнаступление, либо использует свою любимую тактику "мясных" штурмов — закидывание наших позиций трупами своих солдат, — отмечает Александр Матюшин.

Украинские солдаты. Фото © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Российской армии предстоит выдержать натиски украинских войск. Нет сомнений, что ими будут подтягиваться резервы с целью дальнейшего слома обороны. Успешное отражение атак приведёт к моральному слому не только украинских солдат и офицеров, но и самого киевского режима. Уже сейчас идёт обсуждение ввода войск НАТО на Украину, что может говорить о неверии западных стран в украинских партнёров.

— Я бы не исключал, что Польша усилит активность в этом контексте, а за ней последуют страны Балтии с вероятной опцией ввода войск, — заявил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Пока же это всё просто разговоры. Впереди нас ждут тяжёлые бои в Новороссии.

В западной прессе постепенно готовят читателей, что Украина потерпит поражение и вся их помощь окажется бесполезной. Тактика выбрана верная. Сказать сразу — значит взбунтовать налогоплательщиков, которые фактически спонсируют ВСУ. Горящие покрышки в Париже или Берлине не устроят кураторов из Вашингтона и Брюсселя, поэтому ожидать, что Украина сдастся просто так, нельзя. Авторы издания Politico заявляют, что поддержка Джо Байдена на грядущих выборах зависит напрямую от успеха Украины.

Примечательно, что на Украине тоже готовятся к провалу. Первый звоночек уже есть. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Незалежная готова к мирным переговорам, но только при условии, что Россия изменит цели СВО. Такие слова он не мог сказать от себя. Резников сидит на крючке у кураторов за свои коррупционные схемы.

Авторы Даниил Черных