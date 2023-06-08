Горы горящей техники: Что происходит в Запорожье Военный эксперт Алексей Леонков — о том, почему ВСУ решили начать движение на Запорожском направлении, какова их цель и как войска РФ отбивают атаки ВСУ. 28804 28804 Военнослужащий во время работы расчёта реактивной системы залпового огня "Град". Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Что происходит в Запорожье

ВСУ пытаются продвигаться на Южном участке линии боевого соприкосновения (ЛБС) в Запорожской области. Пока все их попытки прорвать российскую оборону закончились провалом и большими потерями. Обстрел в Запорожье начался в час ночи по всей линии, которая находится в районе города Орехова. После классической трёхчасовой артподготовки в четыре часа утра ВСУ начали атаку.

Артподготовка не позволяла российским артиллеристам вести огонь по подразделениям, которые разворачивались и входили в бой. Затем началось введение бронетехники, мотопехотных, механизированных частей. В условиях плотного артиллерийского огня бронетехнике противника не осталось иного пути, как вытягиваться в колонны и двигаться по дорогам, пытаясь пройти между минными полями.

















Сейчас продолжается тяжёлый бой, российские военные работают. Отмечается подвод дополнительных сил со стороны Украины, похоже, что они будут штурмовать позиции со стороны города Токмака и направления по левому берегу к городу Энергодару. Вероятно, перед ними стоит именно такая задача.

Что известно о скоплении сил ВСУ на Запорожском направлении

Все атаки ВСУ отбиваются. Бой идёт пока с преимуществом российских военных, но противник продолжает вводить резервы, в атаке участвует несколько бригад из неприкосновенного запаса. Есть информация, что украинский бронекулак по численности составляет порядка 50 тысяч человек. Все ли эти силы участвовали в событиях 3, 4, 5 июня — вопрос открытый. Могли быть задействованы и другие подразделения, а эти сейчас вводятся в надежде, что российские войска, стоящие на линии боевого соприкосновения (ЛБС), оставят свои участки.

ЗРК ПВО IRIS-T и "Леопарды"

Прилёт "Ланцета" в локатор многофункциональной немецкой РЛС TRML-4D из состава ЗРК IRIS-T SLM украинской армии. Видео © t.me / Запорожский фронт

Есть информация, что ВСУ задействовали в атаке на Запорожье более 100 единиц техники, но точные цифры будут позднее. ЗРК ПВО IRIS-T, переданный Киеву Западом, выполнял задачу по прикрытию наступающих порядков. Была поражена РЛС, без которой ЗРК стал бесполезным. Германия обещала поставить пять-шесть таких комплексов, из которых несколько было уничтожено Армией РФ заранее, так как они обороняли Киев. ВСУ впервые применили танки "Леопард". По ним уже активно работают противотанковые ракетные комплексы и ружья.

Поражение ЗРК ПВО IRIS-T на небольшом удалении от линии фронта, очевидно, стало результатом недостатка ЗРК "Бук". Потому что раньше новейшие ЗРК украинские войска старались держать в глубине территории.

Почему ВСУ выбрали Запорожское направление

Цель продвижения ВСУ по этому участку фронта — достичь Запорожской АЭС, для них это самый главный приз. Они надеются захватить атомную электростанцию, чтобы взять её в заложники. Киевский режим будет угрожать её взорвать и диктовать свои условия, используя ядерный шантаж. Больше ВСУ нечем нам выкрутить руки, поскольку АЭС находится в зоне боевых действий.

Авторы Алексей Леонков