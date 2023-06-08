ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Горы горящей техники: Что происходит в Запорожье

Военный эксперт Алексей Леонков — о том, почему ВСУ решили начать движение на Запорожском направлении, какова их цель и как войска РФ отбивают атаки ВСУ.

Опубликовано 8 июня 2023, 12:27
28804
Военнослужащий во время работы расчёта реактивной системы залпового огня "Град". Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Военнослужащий во время работы расчёта реактивной системы залпового огня "Град". Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Что происходит в Запорожье

ВСУ пытаются продвигаться на Южном участке линии боевого соприкосновения (ЛБС) в Запорожской области. Пока все их попытки прорвать российскую оборону закончились провалом и большими потерями. Обстрел в Запорожье начался в час ночи по всей линии, которая находится в районе города Орехова. После классической трёхчасовой артподготовки в четыре часа утра ВСУ начали атаку.

Артподготовка не позволяла российским артиллеристам вести огонь по подразделениям, которые разворачивались и входили в бой. Затем началось введение бронетехники, мотопехотных, механизированных частей. В условиях плотного артиллерийского огня бронетехнике противника не осталось иного пути, как вытягиваться в колонны и двигаться по дорогам, пытаясь пройти между минными полями.

  • Кадры воздушной разведки. Движение бронетанковых кулаков было остановлено, противник потерял десятки единиц техники. Фото © t.me / Запорожский фронт
    Кадры воздушной разведки. Движение бронетанковых кулаков было остановлено, противник потерял десятки единиц техники. Фото © t.me / Запорожский фронт
  • Кадры воздушной разведки. Движение бронетанковых кулаков было остановлено, противник потерял десятки единиц техники. Фото © t.me / Запорожский фронт
    Кадры воздушной разведки. Движение бронетанковых кулаков было остановлено, противник потерял десятки единиц техники. Фото © t.me / Запорожский фронт
  • Кадры воздушной разведки. Движение бронетанковых кулаков было остановлено, противник потерял десятки единиц техники. Фото © t.me / Запорожский фронт
    Кадры воздушной разведки. Движение бронетанковых кулаков было остановлено, противник потерял десятки единиц техники. Фото © t.me / Запорожский фронт
  • Кадры воздушной разведки. Движение бронетанковых кулаков было остановлено, противник потерял десятки единиц техники. Фото © t.me / Запорожский фронт
    Кадры воздушной разведки. Движение бронетанковых кулаков было остановлено, противник потерял десятки единиц техники. Фото © t.me / Запорожский фронт
  • Кадры воздушной разведки. Движение бронетанковых кулаков было остановлено, противник потерял десятки единиц техники. Фото © t.me / Запорожский фронт
    Кадры воздушной разведки. Движение бронетанковых кулаков было остановлено, противник потерял десятки единиц техники. Фото © t.me / Запорожский фронт
  • Кадры воздушной разведки. Движение бронетанковых кулаков было остановлено, противник потерял десятки единиц техники. Фото © t.me / Запорожский фронт
    Кадры воздушной разведки. Движение бронетанковых кулаков было остановлено, противник потерял десятки единиц техники. Фото © t.me / Запорожский фронт
  • Кадры воздушной разведки. Движение бронетанковых кулаков было остановлено, противник потерял десятки единиц техники. Фото © t.me / Запорожский фронт
    Кадры воздушной разведки. Движение бронетанковых кулаков было остановлено, противник потерял десятки единиц техники. Фото © t.me / Запорожский фронт
  • Кадры воздушной разведки. Движение бронетанковых кулаков было остановлено, противник потерял десятки единиц техники. Фото © t.me / Запорожский фронт
    Кадры воздушной разведки. Движение бронетанковых кулаков было остановлено, противник потерял десятки единиц техники. Фото © t.me / Запорожский фронт

Кадры воздушной разведки. Движение бронетанковых кулаков было остановлено, противник потерял десятки единиц техники. Фото © t.me / Запорожский фронт

1 / 8

Сейчас продолжается тяжёлый бой, российские военные работают. Отмечается подвод дополнительных сил со стороны Украины, похоже, что они будут штурмовать позиции со стороны города Токмака и направления по левому берегу к городу Энергодару. Вероятно, перед ними стоит именно такая задача.

Что известно о скоплении сил ВСУ на Запорожском направлении

Все атаки ВСУ отбиваются. Бой идёт пока с преимуществом российских военных, но противник продолжает вводить резервы, в атаке участвует несколько бригад из неприкосновенного запаса. Есть информация, что украинский бронекулак по численности составляет порядка 50 тысяч человек. Все ли эти силы участвовали в событиях 3, 4, 5 июня — вопрос открытый. Могли быть задействованы и другие подразделения, а эти сейчас вводятся в надежде, что российские войска, стоящие на линии боевого соприкосновения (ЛБС), оставят свои участки.

ЗРК ПВО IRIS-T и "Леопарды"

Прилёт "Ланцета" в локатор многофункциональной немецкой РЛС TRML-4D из состава ЗРК IRIS-T SLM украинской армии. Видео © t.me / Запорожский фронт

Есть информация, что ВСУ задействовали в атаке на Запорожье более 100 единиц техники, но точные цифры будут позднее. ЗРК ПВО IRIS-T, переданный Киеву Западом, выполнял задачу по прикрытию наступающих порядков. Была поражена РЛС, без которой ЗРК стал бесполезным. Германия обещала поставить пять-шесть таких комплексов, из которых несколько было уничтожено Армией РФ заранее, так как они обороняли Киев. ВСУ впервые применили танки "Леопард". По ним уже активно работают противотанковые ракетные комплексы и ружья.

Поражение ЗРК ПВО IRIS-T на небольшом удалении от линии фронта, очевидно, стало результатом недостатка ЗРК "Бук". Потому что раньше новейшие ЗРК украинские войска старались держать в глубине территории.

Почему ВСУ выбрали Запорожское направление

Цель продвижения ВСУ по этому участку фронта — достичь Запорожской АЭС, для них это самый главный приз. Они надеются захватить атомную электростанцию, чтобы взять её в заложники. Киевский режим будет угрожать её взорвать и диктовать свои условия, используя ядерный шантаж. Больше ВСУ нечем нам выкрутить руки, поскольку АЭС находится в зоне боевых действий.

Как Украина хочет устроить на Запорожской АЭС второй Чернобыль
Как Украина хочет устроить на Запорожской АЭС второй Чернобыль
BannerImage
Авторы
Алексей Леонков
Алексей Леонков
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!